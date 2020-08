Qu’est-ce que Gollum du Seigneur des Anneaux a à voir avec les Sith de Star Wars? Il y a un caractère égal dans les deux sagas populaires.

Le dernier livre de Star Wars, Légendes sombres, a créé sa propre version de Gollum de la galaxie, et dans cette histoire, il est en fait un Seigneur Sith maudit! Tout le monde connaît Gollum dans les livres Le Seigneur des Anneaux de J. R. R. Tolkien. Aussi connu sous le nom de Sméagol, c’était un Hobbit qui a malheureusement rencontré l’Anneau Unique.

Gollum il a possédé l’Anneau Unique pendant de nombreuses années et son corps s’est tordu et déformé sous sa sinistre influence. Lorsque Gollum a été recréé sur grand écran, c’était avec la technologie de capture de mouvement emblématique et les performances extraordinaires de l’acteur. Andy Serkis (Snoke dans Star Wars). Personne ne pouvait décider si Gollum était sinistre et diabolique ou étrangement aimable. Mais il est devenu une partie de la culture populaire et semble maintenant avoir été incorporé dans l’univers de Guerres des étoiles Comment Seigneur Sith.

Dark Legends de George Mann est un livre de mythes dans l’univers, mais Lucasfilm a souligné qu’ils avaient tous un élément de vérité.

L’une des histoires de cette collection Star Wars, « A Life Immortal », se déroule à l’époque où la galaxie était jeune. Il voit un ancien Seigneur Sith nommé Dark Noctyss voyager sur la planète Exegol à la recherche du secret de l’immortalité. Étonnamment, la plupart des détails sur Exegol sont exacts, ce qui suggère que ce mythe particulier semble être plus un fait que de la fiction. Et quand Dark Noctyss arrive sur Exegol, il découvre que le monde lointain n’a qu’un seul habitant. Une créature mystérieuse qui sera instantanément reconnaissable par les fans du Seigneur des Anneaux car elle est très similaire à Gollum.

«La misérable créature exposée par la lumière cramoisie de son épée ne représentait aucune menace, car c’était une créature courbée et brisée, les restes de ce qui avait peut-être été un homme, mais qui n’était plus qu’une bête sauvage. Sa colonne vertébrale était tordue à un angle inhabituel, le faisant se pencher en avant de sorte que son épaule gauche s’enfonçait presque jusqu’aux genoux. Alors que sa chair était pâle et translucide, ridée de telle sorte que son âge immense était évident, mais illisible. Ses cheveux filandreux tombaient en mèches sur le côté de son visage, mous et crasseux. Il ne portait que des chiffons qui auraient pu autrefois être confectionnés comme vêtements. Il tituba vers elle, les doigts griffus tendus. Noctyss a levé son sabre laser, prêt à faire sortir la chose de sa misère. «

Plus tard, la vérité est découverte.

Gollum est arrivé dans Star Wars. Dark Noctyss prend la créature comme animal de compagnie, bien qu’il le traite aussi bien que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un Seigneur Sith. Pendant ce temps, il poursuit son enquête et apprend qu’un prédécesseur, Dark Sanguis, était auparavant arrivé à Exegol et là il a appris à vaincre la mort. En étudiant les notes de Sanguis, Dark Noctyss découvre un rituel sombre qui lui permettra d’atteindre son objectif. Cela nécessite de prendre une vie et bien sûr, il n’y a qu’une seule vie à prendre à Exegol.

Ce n’est que lorsque le rituel est terminé que Darth Noctyss réalise la vérité. Oui, il a découvert le secret de la vie éternelle, mais le côté obscur de la Force corrompt son corps, le transformant … en un autre Gollum. La créature qu’il tua était Dark Sanguis lui-même, qui, comme Gollum, avait payé un prix terrible pour acquérir la chose précieuse qu’il convoitait. Et quand l’histoire prit fin, Dark Noctyss avait pris sa place.