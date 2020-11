Dirigez-vous vers la meilleure expérience de divertissement chez vous avec l’écran le plus juteux que le Bonne fin 2020 apportez pour vous! Enfin, une nouvelle édition du plus grand événement commercial est arrivée qui inonde chaque année le Mexique de remises et de promotions, et bien sûr que Amazon ça fait partie de la fête. Ensuite, jetez un œil à quelques articles de la catégorie «Télévision» qui bénéficieront d’un prix spécial de la célèbre boutique numérique, à partir de ce mardi 10 novembre. Lequel allez-vous ajouter à votre panier?

Écran Hisense 40 »Téléviseur intelligent Roku 4K

Bonne offre de fin: 12% de réduction

Il s’agit d’une Smart TV avec le système d’exploitation Roku incorporé, qui contient une bibliothèque de plus de 500 000 films et séries télévisées. Tout cela, perçu à travers les merveilles de la Full HD. Entrez ici pour en savoir plus sur le produit et effectuer l’achat en ligne.

Écran TCL 32 »Smart Roku TV

Bonne offre de fin: 14% de réduction

Encore une fois, le système d’exploitation Roku et tous les canaux de streaming qu’il apporte se démarquent, maintenant sur ce téléviseur intelligent TCL avec une haute résolution de 720p et trois ports HDMI. Entrez ici pour en savoir plus sur le produit et effectuer l’achat en ligne.

Écran Hisense 32 »Smart Roku TV (Renouvelé)

Bonne offre de fin: Jusqu’à 27% de réduction

Plongez-vous dans l’audio immersif de la technologie DTS Studio Sound, tout en naviguant facilement parmi les multiples canaux et contenus que le système Roku vous offre. Technologie sans fil, ports HDMI et USB 2.0 sur cet écran HD 720p. Entrez ici pour en savoir plus sur le produit et effectuer l’achat en ligne.

Et en prime …

Xiaomi Mi TV Stick

Bonne offre de fin: 36% de réduction

Transformez votre téléviseur en une Smart TV avec ce lecteur multimédia portable, alimenté par la technologie Android TV 9.0! Il est facile à déplacer et compatible avec des milliers d’applications. Il offre le Full HD 1080p, ainsi que l’audio clair et immersif de Dolby et DTS. Bouton microphone inclus dans la commande! Entrez ici pour en savoir plus sur le produit et effectuer l’achat en ligne.

Amazon a également garanti jusqu’à 30% de réduction sur d’autres téléviseurs. Jetez un œil à votre liste d’offres qui continueront sans aucun doute à nous surprendre au cours des prochains jours.

Écrans Good End 2020



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.