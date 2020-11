Il est révolu le temps où Google Photos permettait un stockage gratuit illimité sur sa plate-forme. Il a été rapporté que, À partir de juin 2021, cette fonctionnalité ne sera plus disponible pour tous les utilisateurs, à moins bien sûr que les frais correspondants ne soient payés.

Selon Xataka Mexico, le géant de la technologie a mis en œuvre ce changement dans le but de «créer Google Photos pour l’avenir». En outre, un autre facteur qui a influencé la décision a été le fait qu’à l’heure actuelle, il y a un peu plus de 4 millions d’images stockées sur sa plateforme et, d’autre part, 28 millions supplémentaires sont téléchargées chaque semaine. Avec cela, il était nécessaire d’appliquer une mesure préventive pour éviter la saturation. Fondamentalement, tout ce qui précède peut être résumé comme suit:

On sait que lors de l’ouverture d’un compte Gmail, les utilisateurs bénéficient de 15 Go de stockage gratuit dans tous leurs services cloud. Cependant, la plate-forme Photos ne fonctionnait pas selon cette règle, car elle offrait des téléchargements sans aucun plafond.

Maintenant, ce qui se passera, c’est qu’à partir de la date susmentionnée, tout ce qui est mis dans cette application fera partie de l’espace de courtoisie et, si vous souhaitez dépasser ce montant, vous devrez contribuer un montant mensuel. Mais il y a un détail, et c’est que désormais, toute question liée aux téléchargements devra être gérée via Google One, un nouveau service qui ressemble à un méga serveur pour les clients premium.

Les tarifs seront les suivants:

Pour 100 Go, 34 $ par mois (340 $ par an); pour 200 Go, 49 $ par mois (490 $ par an) et pour atteindre 2 To, vous devez donner 169 $ par mois (1699 $ par an).

Maintenant, il est important de préciser que, bien qu’il n’y ait plus de stockage illimité dans Google Photos, toutes les images qui sont téléchargées avant la date limite resteront «gratuites» et ne compteront pas comme faisant partie des 15 Go.

