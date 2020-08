L’une des séries les plus mémorables de ces dernières années est sans aucun doute Heroes, créée par Tim Kring. Son histoire centrée sur des personnes qui semblent ordinaires, mais qui possèdent en fait des pouvoirs inimaginables, est devenue l’une des émissions cultes qui a le plus marqué la télévision. Tant était la reconnaissance qu’en 2015, il y avait une suite de redémarrage qui a continué l’intrigue, mais l’une des stars qui a participé à ce deuxième projet regrette de l’avoir fait.

Il s’agit de Greg Grunberg, qui dans la fiction originale a donné vie au policier Matt Parkman, capable de lire dans les pensées. De toute évidence, son personnage a eu un si bon accueil, qu’il était de retour pour la réunion susmentionnée, intitulée Heroes Reborn. Voici ce qu’il avait à dire sur son expérience (via NME):

«C’était un peu décevant pour moi, comme pour mon personnage. Je tuais tout le monde et j’étais comme: « Que fait Matt Parkman en tuant tout le monde? » Cela n’avait pas de sens. J’avais l’impression qu’ils allaient dans la bonne direction, en ce qui concerne les personnages, et il y avait de grands acteurs et ils ont tous fait un excellent travail, mais ça ne s’est pas déroulé de la même manière. «

Reborn a émergé, en quelque sorte, comme un «palliatif» pour plaire aux millions de fans qui, après l’annulation brutale de la série principale après sa quatrième saison, réclamaient une sorte de suite. Lorsque les 13 épisodes qui le composent ont été annoncés, il y a eu un fort «bouche à oreille», mais la vérité est que le projet est passé sans douleur ni gloire en ne pouvant pas capturer l’essence du programme original.

Grunberg est donc plus que disposé à participer à une adaptation cinématographique de l’histoire principale:

« S’ils vous donnent un gros budget et de belles histoires – faisons un film, faisons Heroes: The Movie et voyons ce qui se passe avec ça. »

Êtes-vous d’accord avec les déclarations de Greg Grunberg concernant le redémarrage de Heroes? Ici vous pouvez voir sa bande-annonce.

