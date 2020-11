Gretchen Mol (‘Boardwalk Empire’, ‘Perry Mason’) accompagnant Jon Bernthal pour diriger le casting de la version télévisée de ‘Américain Gigol‘écrit et réalisé en 1980 par Paul Schrader. Bernthal et Mol joueront les rôles que Richard Gere et Lauren Hutton ont joué dans ledit film, dans ce qui, bien que annoncé comme une réinterprétation, ressemble plus à une sorte de continuation.

Un projet qui est à l’agenda de Showtime depuis environ cinq ans et dont le pilote aura David Hollander (principal responsable créatif de ‘Ray Donovan’ depuis sa deuxième saison) en tant que producteur exécutif, scénariste et réalisateur, qui agira également en tant que showrunner en cas de que la série reçoive enfin le feu vert.

Bernthal lui-même, qui a déjà participé à des séries telles que ‘Mob City’, ‘The Walking Dead’ ou ‘Show me a Hero’, sera l’un de ses producteurs exécutifs avec Jonathan Littman, KristieAnne Reed et Jerry Bruckheimer, également producteur du film original.

La série, une production de Jerry Bruckheimer Television et Paramount Television Studios, est présentée comme une réinterprétation moderne dans laquelle Bernthal incarnera le même personnage que Richard Gere a joué jadis, Julian Kaye, dix-huit ans après son arrestation pour meurtre et combats. pour avoir trouvé sa place dans l’industrie du sexe moderne de Los Angeles.

À son tour, essayez de découvrir la vérité sur le montage qui l’a envoyé en prison tout en essayant de renouer avec Michelle, son seul véritable amour.

L’épisode pilote de «American Gigol» Il semble qu’il arrivera à rouler comme déjà dit, mentionnez qu’il ne le fera pas ‘Le président a disparu’, adaptation télévisée du roman écrit par James Patterson avec l’ancien président des États-Unis Bill Clinton que l’on connaît en Espagne sous le titre de ‘Le président a disparu’.

Le tournage dudit épisode pilote a été interrompu en mars dernier quelques jours après son début en raison du coronavirus, étant qu’il y a à peine un mois le réseau nord-américain a annoncé que compte tenu des circonstances, il avait décidé de ne pas le reprendre et donc, de l’abandonner. projet parrainé par Christopher McQuarrie à sa chance. Dommage, car la vérité est que ça avait l’air très bien.

PS: Il semble que Michael Rooker n’ait pas beaucoup de chance avec les épisodes pilotes auxquels il participe, n’est-ce pas?