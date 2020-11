Parmi la communauté cinéphile, le remake de Suspiria de Luca Guadagnino est l’une des meilleures expériences de suspense de ces dernières années et l’un des films les plus sous-estimés de son temps. Cependant, lors de sa diffusion commerciale dans les salles de cinéma, le public n’a pas été attiré par le concept, malgré le fait que le réalisateur venait de gagner en notoriété avec Call Me By Your Name. Des années plus tard, Guadagnino a partagé ce qu’il aurait aimé faire dans Suspiria 2 et a expliqué pourquoi il considérait le précédent comme un désastre commercial.

Tout est né d’une interview donnée par le cinéaste à The Film Stage, dont le prétexte principal était de parler de la finale de la saison de sa première aventure télévisée: We Are Who We Are de HBO. Compte tenu de l’occasion, l’Italien a parlé de la suite de Suspiria et a avoué que le scénario dudit film contenait le suffixe «Partie 1» dans le titre, car lui et le scénariste David Kajganich considéraient que ce n’était qu’une première histoire qui terminerait plus tard.

Lorsqu’on lui a demandé si Suspiria 2 se produirait à un moment donné dans le futur, Guadagnino a assuré qu’il ne voyait pas comment cela pourrait être possible puisque le premier ne soulevait presque rien et était un désastre commercial total.

«Je sais que les gens l’aiment de plus en plus maintenant», dit-il. «J’ai adoré faire ce film. Elle m’est très chère. Mais l’écrivain David Kajganich et moi y avons vraiment pensé comme la première moitié d’une histoire plus grande.

Selon Guadagnino, sa Suspiria Part 2 devrait raconter plusieurs histoires séparées dans les temps et les espaces, et l’une d’elles se déroulerait même en Écosse en l’an 1200.

«La suite est une attitude de l’âme. Vous voulez faire des choses parce que vous voulez passer du temps avec les gens que vous aimez, les acteurs que vous aimez, les écrivains que vous aimez. Dans ce spectacle [We Are Who We Are] Nous le verrons et dans Call Me by Your Name, il y aura d’autres histoires que nous pourrons raconter sur Elio et Oliver », a expliqué Guadagnino. «Mais avec Suspiria, je peux vous dire que dans la deuxième partie, l’histoire a été divisée en cinq zones et espaces différents. Dans l’un d’entre eux, Helena Markos était charlatane en 1200 en Écosse et nous avons appris comment elle avait obtenu le secret de la longévité.

Suspiria a été créée fin octobre 2018 et a été retirée des salles quelques jours avant la fin de l’année. D’un budget de 20 millions de dollars, il en a levé un peu plus de 2 millions aux États-Unis. Avec les 5 qu’il a réussi à collecter dans d’autres territoires à travers le monde, le film a terminé sa vie commerciale avec un peu moins de 8 millions de dollars. Ce qui représentait sans aucun doute un échec retentissant.

Guadagnino pense que sa performance au box-office a été ce qui l’a condamnée à l’oubli et a tué ses chances d’une suite. David Fincher s’est récemment exprimé sur le même sujet, qui comprenait encore le fonctionnement du cinéma, se plaignait de la façon dont la création du septième art doit être soumise aux exigences du box-office et sinon rien ne peut être fait à ce sujet. Fincher l’a expérimenté de première main avec La fille au tatouage de dragon, un film qui, comme Suspiria, a gagné un solide succès, mais a été autrefois ignoré par le public condamnant sa suite dans d’autres épisodes.

Luca Guadagnino a cependant dans le futur la suite de Call My By Your Name, qui sera basée sur le roman du même auteur de l’homonyme, et qui s’appellera Find Me. On suppose que les acteurs clés de ce film reviendront pour la suite, mais des nouvelles concrètes, des confirmations et des dates n’ont pas encore été publiées.

Suspiria, le remake inspiré de l’original de Dario Argento, peut être vu sur la plateforme Amazon Prime, puisque les studios de cette société étaient responsables de sa production.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.