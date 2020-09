Au début de Avengers: Infinity War Thanos envahit le vaisseau asgardien et Heimdall décide d’aider Hulk, au lieu de Thor ou Loki.

Attention SPOILERS de Avengers: Infinity War. Le film a commencé fort, comme nous l’avons vu Thanos avec la pierre de puissance attaquant le vaisseau asgardien. À ce moment là Heimdall, Hulk et Thor sont facilement vaincus, car le grand méchant veut la gemme spatiale qui a Loki.

Heimdall possède la capacité d’utiliser le pont arc-en-ciel pour transporter n’importe qui à travers l’espace. Avec son dernier souffle, il aide Hulk et l’envoie sur Terre. Plus précisément, il atterrit sur le Sancta sanctorum de New York où tu habites Docteur Strange. Transformé en Bruce Banner, il dit au Sorcier Suprême que Thanos arrive. Ils décident donc de contacter Tony Stark / Iron Man. Un moyen brillant et simple de réunir les héros et de faire avancer rapidement l’intrigue de Avengers: Infinity War. Mais … pourquoi a-t-il sauvé Hulk et non Thor ou Loki?

La chose normale aurait été que l’un des deux fils d’Odin aide, plus précisément Thor, puisque sa mort serait un véritable malheur pour les Asgardiens qui avaient déjà été décimés. Mais les réalisateurs de Avengers: Infinity War ont choisi d’aider Hulk et la raison n’est pas expliquée. Mais il existe une théorie intéressante qui pourrait éclairer la question.

Théorie Marvel:

Heimdall a décidé de sauver un nouveau partenaire aux dépens de deux personnes qu’il connaissait depuis des milliers d’années, et cela a du sens dans le contexte à la fois de l’univers cinématographique Marvel et Avengers: guerre à l’infini. De toute évidence, il n’y avait aucune garantie que Loki ne disparaîtrait pas simplement et n’essaierait pas de se cacher de Thanos, il ne serait donc jamais le candidat pour avertir les Avengers de la menace imminente, en particulier lorsqu’il avait déjà tenté d’asservir la race humaine.

Thor, quant à lui, avait déjà vu la moitié de sa race anéantie, mais Heimdall savait qu’il ne fuirait jamais une bataille. Il s’agissait donc d’envoyer quelqu’un pour avertir les héros de la Terre. Rappelez-vous que Heimdall peut tout voir, donc il connaissait les liens de Banner avec Tony Stark et Captain America. En fait, peut-être était-il le seul à pouvoir les réunir. Par conséquent, à l’intérieur de ce vaisseau, il était le bon pour voyager sur Terre. De plus, cela a poussé Thor à parcourir l’Univers à la recherche d’une arme puissante et son arrivée à la fin de la bataille à Wakanda a été l’un des moments les plus épiques de Avengers: Infinity War.