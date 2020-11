En 2015, le nom de Lin Manuel Miranda a commencé à sonner dans tous les titres. Il était particulièrement reconnu par les amateurs de comédies musicales de Broadway, mais pas seulement, mais même dans son domaine, le travail de Miranda est devenu un phénomène de billets à guichets fermés, de longues files d’attente et de prix exorbitants. Heureusement, Disney Plus a utilisé le matériel et a filmé la comédie musicale Hamilton pour être distribuée dans un format similaire à un film, comme en témoigne sa nouvelle bande-annonce.

À cette période de l’année, vous savez probablement déjà qui est Lin Manuel Miranda et ce que signifie le nom Hamilton. Basée sur les souvenirs du véritable personnage historique, cette comédie musicale vise à raconter le processus de lutte pour l’indépendance des États-Unis, du point de vue d’Alexander Hamilton, qui a créé le système financier que nous connaissons du pays voisin et considéré comme un des pères fondateurs de ce pays.

Miranda écrit, musicalise, produit et joue également à la tête du rôle central. Sa musique atypique de la comédie musicale de Broadway reprend les rythmes du R&B, de la soul et du rap, pour donner au spectateur une revue rythmique à travers l’histoire au milieu de batailles de rimes et de sons captivants qui font de la pièce l’une des pièces les mieux notées et appréciées au monde. l’histoire.

Le studio Mickey Mouse a investi dans un premier temps pour faire filmer l’œuvre sur scène puis pour pouvoir la présenter sur grand écran avec un agenda fixé pour 2021. Cependant, l’arrivée de Disney Plus et l’élan de la pandémie ont fini par la placer. sur la plateforme de streaming où il était accessible à tous.

Le portoricain Miranda est le cerveau derrière le travail, mais pour son arrivée à l’écran, Thomas Kell était nécessaire pour diriger la caméra et qui était aussi la personne idéale pour le travail, puisqu’il était également en charge de la direction de la comédie musicale en le Richard Rodgers Theatre à Broadway.

La bande-annonce de Hamilton sur Disney Plus promet que les téléspectateurs du monde entier peuvent voir la pièce pour la première fois dans le confort de leur propre maison, mais pour ceux qui l’ont déjà vue sur scène, elle promet une expérience plus immersive et détaillée de la mise en scène.

En plus de Lin Manuel Miranda, le casting est complété par Leslie Odom Jr., Phillipa Soo. Renée Elise Goldsberry, Christopher Jackson, Daveed Diggs, Okieriete Onaodowan, Anthony Ramos, Cephas Jones et Jonathan Groff, qui avaient sur leurs épaules la tâche de représenter des personnages emblématiques de l’histoire américaine tels que Thomas Jefferson, George Washington, Aaron Burr ou le Le roi George d’Angleterre.

Hamilton a été créé dans d’autres territoires qui avaient déjà Disney Plus, le 3 juillet, juste un jour avant l’indépendance des États-Unis. Le Mexique le recevra une fois que la plateforme de streaming sera active sur notre territoire, c’est-à-dire à compter du 17 novembre de l’année en cours.

Titre original: Hamilton

An: 2020

Réalisateur: Thomas Kell

Acteurs: Lin-Manuel Miranda, Phillipa Soo, Leslie Odom Jr., Christopher Jackson, Jonathan Groff

Date de sortie:17 novembre 2020 (États-Unis)

Disney Plus Hamilton Lin Manuel Miranda



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.