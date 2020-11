Ce sont des visages très reconnus dans le domaine musical et peu à peu ils se frayent un chemin dans l’industrie cinématographique: Harry Styles, agissant sous Christopher Nolan ou Olivia Wilde, tandis que Billie Eilish compose et interprète la chanson thème du prochain film de James Bond. Les deux célébrités coïncideront bientôt dans une série de films de mode de la marque italienne Gucci, co-dirigée par le nominé aux Oscars Gus Van Sant.

Cette semaine, selon Variety, la société de créateurs de mode Gucci a annoncé qu’elle dévoilera sa prochaine collection intitulée “Ouverture de quelque chose qui n’a jamais fini” à travers sept films de mode qui aura Van Sant et Alessandro Michele (directeur créatif de la société) dans le président exécutif.

Ces films, dans leur ensemble, se dérouleront à Rome et mettront en vedette l’acteur italien Silvia Calderoni, qui (au cours de l’histoire) rencontrera plusieurs stars internationales. Ils incluent Harry Styles, Billie Eilish, Paul B. Preciado, Achille Bonito Oliva, Darius Khonsary, Lu Han, Jeremy O. Harris, Ariana Papademetropoulos, Arlo Parks, Sasha Waltz et Florence Welch.

«La présentation de la nouvelle collection est une nouvelle histoire joyeuse et irrégulière, qui n’est plus limitée par l’ancienne notion de saisonnalité, plus proche de l’appel expressif [de Alessandro Michele] et raconté en mélangeant les règles et les genres, en se nourrissant de nouveaux espaces, de codes linguistiques et de plateformes de communication », a déclaré Gucci dans un communiqué (via).