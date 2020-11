En pleine crise sanitaire, les productions cinématographiques hollywoodiennes, sans baisser la garde et avec les mesures de sécurité appropriées, poursuivent leur cours. Cependant, le film réalisé par Olivia Wilde (Booksmart) et avec Harry Styles Ne t’inquiète pas chérie a dû suspendre le tournage en raison d’un cas positif de coronavirus (COVID-19) qui les oblige à se mettre en quarantaine.

À partir de la date limite, il est notifié que «pas un membre de la distribution principaleMais plutôt quelqu’un qui était assez proche d’eux pour que l’interruption de la production soit jugée nécessaire et pour savoir si quelqu’un d’autre en production a été exposé. Personne d’autre n’a été testé positif pour le moment », a déclaré le point de vente.

Le film avait commencé sa production depuis le mois dernier, mais maintenant le tournage s’arrêtera 14 jours et pendant cette période les personnes impliquées resteront en quarantaine.

Olivia Wilde dirige non seulement Don’t Worry Darling, mais joue également un rôle de premier plan aux côtés de Harry Styles. Mais ce ne sont pas les seuls talents à l’écran car ils participent aussi Floren Pugh (Veuve noire), Chris Pine (Wonder Woman 1984), KiKi Layne (The Old Guard), Gemma Chan (Eternals) et Nick Kroll (The Sausage Party). En outre, le scénario est signé par Carey Van Dyke, Shane Van Dyke. Katie Silberman et Wilde elle-même.

Selon les premiers détails (via IMDb), Don’t Worry Darling parle d’une femme au foyer qui perd la raison après qu’une série d’événements étranges se sont produits autour d’elle dans les années 1950.

Il a été récemment confirmé qu’Olivia Wilde dirigera également un projet de film avec Marvel et Sony Pictures, qui pourrait être Spider-Woman.

Il n’y a pas plus d’informations sur Don’t Worry Darling jusqu’à présent, mais voici quelques photos du tournage, gracieuseté du site Just Jared.

