Au début des années 2000, une série de romans légers écrits par Nagaru Tanigawa Il a pris le marché japonais par surprise et, avec son adaptation d’anime respective, est devenu l’un des plus grands phénomènes internationaux au sein de la communauté otaku. Bien sûr, nous voulons dire Haruhi Suzumiya qui, après neuf ans et demi d’interruption, revient en circulation avec son douzième volume: L’intuition de Haruhi Suzumiya (Suzumiya Haruhi no Chokkan).

L’annonce inattendue a été rendue publique via le premier compte Twitter officiel créé pour la franchise. Intuition de Haruhi Suzumiya sera mis en vente prochainement 25 novembre au Japon et comprendra plus de 250 pages. Le roman sauvera les histoires courtes « Random numbers » (publiée dans le magazine spécial The Sneaker Legend en 2018) et « Seven Wonderers in over time » (publiée dans un livre d’art de l’illustrateur Noizi Ito en 2013), en plus d’avoir un histoire originale intitulée « Tsuruya-san’s Challenge ». La publication peut être achetée en prévente à partir de minuit (heure locale) ce mardi.

Pour ceux qui connaissent cette saga, le choix de faire l’annonce le 31 août n’est pas une simple coïncidence, car ce jour marque la fin de l’arc « Infinite August ».

‼ ㊗ 超速 報 🎊‼

「涼 宮 ハ ル ヒ」 シ リ ー ズ 待 望 の 最新 刊 が 発 売 決定

待 望 の 最新 刊 タ イ ト ル は コ チ ラ! 『涼 宮 ハ ル ヒ の 直 観』

11 月 25 日 発 売 決定! 明日 9 月 1 日 か ら 各 書子 に て 予 /2 受 付 開始! https: //t.co/u5JyJMuR4F pic.twitter.com/2Ib3ghGuGZ – 涼 宮 ハ ル ヒ の 公式 (@haruhi_official) 31 août 2020

Avec plus de 20 millions d’exemplaires en circulation depuis sa première publication en juin 2003 par Kadokawa Shōten Publishing, notre histoire suit l’unique Haruhi Suzumiya, un lycéen qui a toujours rêvé de vivre dans un monde plein de anomalies. Pour trouver et enquêter sur toutes sortes de phénomènes inexplicables, elle crée la Brigade SOS, composée de Kyon – son camarade de classe et le narrateur de la pièce – ainsi que d’un trio de personnages mystérieux: Yuki Nagato, Mikuru Asahina et Itsuki Koizumi. Au fur et à mesure que les événements progressent, Kyon découvre que ce n’est pas un hasard si tous font partie du club et trouveront des réponses sur les modifications étranges de la réalité qui se produisent chaque fois que Haruhi souhaite que quelque chose se passe.

La saga des romans légers se compose de onze volumes jusqu’à présent: La mélancolie de Haruhi Suzumiya; Les soupirs de Haruhi Suzumiya; L’ennui de Haruhi Suzumiya; La disparition de Haruhi Suzumiya; Le manque de contrôle de Haruhi Suzumiya; Les préoccupations de Haruhi Suzumiya; Les conspirations de Haruhi Suzumiya; L’indignation de Haruhi Suzumiya; La dissociation de Haruhi Suzumiya et La surprise de Haruhi Suzumiya – divisée en deux volumes. Le dernier roman a été mis en vente le 25 mai 2011 sur le territoire japonais, sans fin définitive. Bien que l’auteur ait évoqué la possibilité de donner suite à cette histoire à l’avenir, nous n’avions pas entendu parler de la saga littéraire jusqu’à présent. En Occident, l’ouvrage a été publié par Ivrea (espagnol) et Yen Press (anglais).

L’adaptation anime a été réalisée par Animation de Kyoto (Une voix silencieuse), un studio relativement jeune dans le domaine de la production à l’époque, avec uniquement le Munto OVA original dans son portefeuille; quelques jobs pour la franchise Full Metal Panic! et l’adaptation du roman visuel Air. Ces 14 premiers épisodes, diffusés entre avril et juillet 2006, ont vraiment mis KyoAni sur la carte de l’industrie et ont fait de Haruhi l’une des franchises les plus en vogue parmi les anciens amoureux et les nouveaux venus dans le monde de l’animation japonaise. La série a eu une deuxième saison à l’été 2009 et l’histoire principale a vu sa dernière adaptation avec le film acclamé Suzumiya Haruhi no Shōshitsu en 2010. La franchise comporte également plusieurs adaptations et retombées dans le monde des mangas et des jeux vidéo.

Excité pour cette annonce? Une célébration à la Hare Hare Yukai justifie-t-elle?

Haruhi Suzumiya Nagaru Tanigawa