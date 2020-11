Avec seulement 24 jours en salles au Japon, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Le film: Mugen Train (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen) continue de battre des records et la possibilité de grimper à l’Olympe du box-office local semble se rapprocher chaque jour. En ce sens, Flash (via) a recherché le réalisateur légendaire Hayao Miyazaki pour votre avis sur le succès commercial de Tanjiro et la première aventure cinématographique de la société.

Au début du mois, un journaliste de tabloïd japonais a brièvement interviewé le lauréat d’un Oscar alors qu’il quittait son domicile pour ramasser les ordures. À ce moment-là, le film Demon Slayer avait réalisé le meilleur week-end d’ouverture de l’histoire au Japon et était devenu le film qui dépassait le plus rapidement la barre des 10 milliards de yens, brisant ainsi une marque El. Spirited Away (2001), de Miyazaki lui-même.

L’échange entre Flash et Hayao Miyazaki était le suivant:

Éclat: «Les revenus du box-office de Demon Slayer se rapprochent de ceux de Spirited Away. Qu’est ce que tu penses de ça? “

Hayao Miyazaki: «Eh bien, je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec moi. Mieux vaut pour l’harmonie en studio si vous ne vous souciez pas beaucoup du box-office. Mieux vaut travailler aussi dur que possible. “

Éclat: “Avez-vous vu Demon Slayer?”

Hayao Miyazaki: “Je ne l’ai pas vue. Je vois rarement autre chose. Je ne regarde ni la télévision ni les films. Je ne suis qu’un vieil homme à la retraite qui ramasse les ordures. “

Éclat: “Certains fans sont déçus que Spirited Away puisse perdre sa place [como la película más taquillera de la historia en Japón]».

Hayao Miyazaki: «Je m’en fiche vraiment. Le monde est toujours en constante inflation. Je dois ramasser les ordures … “

Flash a également interrogé Miyazaki sur les progrès de son nouveau film: Comment vivez-vous? (Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka). Récemment, le producteur et co-fondateur du Studio Ghibli, Toshio Suzuki, expliquait que le processus de production pourrait prendre au moins trois ans supplémentaires, compte tenu de la complexité de faire cette adaptation du classique de la littérature japonaise écrite par Genzaburo Yoshino en 1937 à la main.

“Je le fait. Je le fais pendant que je suis à la retraite », a déclaré Miyazaki. “Demander [la distribuidora] Toho à ce sujet. Je ne connais pas toutes les réponses. Je dois aller chercher les ordures et ensuite … [adiós]».

Après quatre week-ends dans les salles de cinéma, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train a gagné plus de 20483 millions de yens (environ 198,1 millions de dollars) de revenus, le classant comme le cinquième film le plus rentable – et le 3e film d’animation le plus rentable de tous les temps au Japon.

Si l’on passe en revue le panorama complet du box-office japonais, au-dessus du long métrage réalisé par Haruo Sotozaki ils sont par ordre croissant de revenus: votre nom. (¥ 25,030 millions de yens); Frozen: A Frozen Adventure (25,48 milliards de yens); Titanic (26,2 milliards de yens) et Spirited Away (30,8 milliards de yens).

Le premier film de la franchise Demon Slayer, né dans le manga original de Koyoharu Gotōge, a été créé le 16 octobre et a présenté les retours des principaux membres du personnel du studio Ufotable (Fate / stay night) qui ont participé au premier. saison de l’anime en 2019. L’intrigue voit Tanjiro et ses amis accompagner Kyōjurō Rengoku, le pilier des flammes, pour enquêter sur une mystérieuse série de disparitions qui se produisent à l’intérieur d’un train. Là, ils affronteront Enmu, l’une des douze lunes démoniaques. Pour le moment, la production n’a pas été confirmée comme sortie en salles en Amérique latine.

Vous pouvez profiter de la filmographie complète de Hayao Miyazaki sur Netflix, ou vous pouvez regarder les 26 épisodes de l’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sur Crunchyroll.

