En dehors des titans comme “ Star Wars ”, Marvel ou DC, la franchise “ Mission Impossible ” est l’une des plus rentables qui existe dans l’industrie hollywoodienne aujourd’hui, c’est pourquoi le septième épisode est déjà en préparation. saga. Maintenant, les fans peuvent voir comment les choses se passent dans les enregistrements de films, comme Hayley Atwell a partagé une vidéo du tournage de ‘Mission Impossible 7’.

Malgré le fait que “ Mission Impossible 7 ” a subi une pause dans sa production en raison de la pandémie causée par Covid-19, il a été rapporté que depuis septembre, le tournage du film (avec Tom Cruise) s’est poursuivi en Norvège.

Les films ‘Mission Impossible’ ont toujours été caractérisés par une excellente distribution, et c’est pourquoi l’actrice Hayley Atwell va rejoindre la franchise. Atwell est surtout connu des fans de l’univers cinématographique Marvel (MCU) pour avoir donné vie Peggy Carter.

Maintenant, grâce à Hayley Atwell partageant la vidéo de l’ensemble des bandes ‘Mission Impossible 7’, Il a été révélé à quoi ressemblent les enregistrements nocturnes du long-métrage tant attendu.

On sait que Christopher McQuarrie sera le réalisateur du film, et qu’il envisage de tourner ‘Mission Impossible 7’ et «Mission Impossible 8» en même temps. Pour l’instant, le septième film de la saga comprend Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby et Rebecca Ferguson dans sa distribution principale, et ce film devrait sortir le 19 novembre 2021.