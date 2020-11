Tout le monde se souviendra que de tous les commentaires négatifs que Justice League a reçus, l’un des plus récurrents concernait la moustache retirée numériquement de Henry Cavill et HBO Max a montré qu’il s’en souvenait très bien. Récemment, la plateforme de streaming a ajouté le film à une catégorie très particulière et beaucoup se demandent s’il se moque également du film de Joss Whedon.

HBO Max a inauguré (via) la section “Movember Motivation” qui compile des audiovisuels censés vous inspirer si vous envisagez de vous faire pousser la moustache ou la barbe au cours du mois de novembre. “Regardez ces films et séries pour avoir des idées de moustache pour ce mois-ci”, explique la plateforme à propos d’une catégorie qui comprend des films comme An American Pickle, Idlewild, 7 Days in Hell, Glass et bien sûr, Justice League.

Rappelons qu’à l’origine, Justice League était un film configuré par Zack Snyder, juste avant qu’il ne subisse une tragédie personnelle et quitte le projet. C’est ainsi qu’il est passé entre les mains de Joss Whedon qui a dû commander de nombreuses reprises pour le film, à une époque où le casting serait déjà soi-disant libre de ladite production.

Pour Henry Cavill en particulier, il était difficile de revenir car il était plongé dans le tournage de Mission Impossible: Fallout, où son personnage avait une épaisse moustache sur le visage dont il ne pouvait pas se débarrasser aussi facilement que dans le cadre de ses fonctions avec ce film. Joss Whedon a ensuite filmé les scènes et la moustache a été retirée numériquement.

Le travail des effets visuels, cependant, laissait beaucoup à désirer et Henry Cavill avait juste l’air “bizarre” et drôle avec sa lèvre supérieure plus enflée que d’habitude. Bien sûr, les moqueries et les critiques ont été immédiates, d’autant plus que le film à lui seul a reçu de mauvaises critiques du public et des critiques, et cela n’a pas beaucoup plu aux fans.

Maintenant, HBO Max nous rappelle cette époque terrible et drôle où Henry Cavill a été battu par tous les fans pour avoir l’air carrément drôle avec sa moustache enlevée dans des scènes qui exigeaient du sérieux. L’acteur a également vu son travail d’acteur terni, ainsi que celui de beaucoup d’autres dans le film raté.

Heureusement, Zack Snyder a déjà lancé de nouveaux films qui compléteraient tout le matériel non utilisé par Whedon et qui feront de Justice League un film totalement différent. Le matériel est tel que le film durera environ quatre heures et sera divisé en quatre parties afin que sa visualisation puisse être effectuée comme s’il s’agissait d’une série limitée.

La semaine dernière, le réalisateur a commencé le tournage et le film est censé être bientôt prêt pour la sortie au cours du premier trimestre de l’année prochaine. Si HBO Max est disponible au Mexique d’ici là, c’est un autre sujet qui devra être discuté en temps voulu.

Henry Cavill a récemment créé Enola Holmes pour Netflix, où il a joué le célèbre détective anglais, mais un très petit rôle de soutien qui a permis à sa jeune sœur de briller pour son propre film. Il est également plongé dans le tournage de la deuxième saison de The Witcher.

