Le dernier phénomène télévisuel s’appelle Gambit de Lady, une mini-série qui, comme nous vous l’avons rappelé la semaine dernière, était sur le point de faire ses débuts en tant que réalisateur de Grand livre de la santé – malheureusement décédé en 2008 à l’âge de 28 ans.

Et précisément le succès de la version de Netflix -Libéré le passé 23 octobre– a suscité de l’intérêt pour le projet original de Ledger, qui n’aurait mis en vedette nul autre que Ellen page et dont le tournage aurait commencé en 2008 (la même année que l’acteur est mort).

L’Australien, tragiquement décédé en 2008, allait faire ses débuts en tant que réalisateur en adaptant au cinéma l’histoire qui balaie désormais en tant que mini-série Netflix (Images: Sony Pictures Releasing / Phil Bray – Netflix © 2020)

Plus

Queen’s Gambit (ou Queen’s Gambit) est basé sur le roman de Walter Tevis publiée en 1983 et est actuellement la série la plus regardée sur la plateforme de streaming. Créé par le rédacteur du rapport Out of Sight et Minority, Scott Frank, et par l’écrivain écossais Allan Shiach (qui signe comme Allan Scott), l’histoire du projet remonte à 1992 – lorsque Shiach a acquis les droits du roman et a développé son adaptation cinématographique.

Et maintenant, une interview de Shiach avec The Independent qui a eu lieu en 2008 a été récupérée après le succès de la série Netflix. Votre plus grand intérêt? Qu’il raconte les projets de Ledger de faire ses débuts en tant que réalisateur dirigeant ladite adaptation cinématographique.

«Tout le monde sait que Heath utilisait des médicaments sur ordonnance et avait des problèmes de dépendance quand il était plus jeune», a déclaré Shiach à l’époque (selon MovieMaker).

L’écrivain note que les luttes personnelles de Ledger sont ce qui l’a attiré vers le protagoniste de Lady’s Gambit, Beth Harmon: un prodige des échecs avec une addiction similaire à celle de l’acteur.

«L’industrie cinématographique a perdu un vrai talent. Je pense qu’il aurait été un réalisateur extraordinaire ».

Shiach a écrit seul l’adaptation de Lady’s Gambit, et plus tard deux réalisateurs ont rejoint le projet pour l’abandonner peu de temps après: Michael Apted (Le monde ne suffit jamais) et le très Bernardo Bertolucci.

Plus tard, Ledger était l’une des trois personnes à avoir contacté Shiach pour exprimer son intérêt à réaliser le film Lady’s Gambit.

«Sur les trois, j’ai décidé que c’était Ledger avec lequel je voulais travailler», a déclaré Shiach à The Independent. «Il était passionné par le projet; C’était un homme intense et curieux qui m’a immédiatement attiré. Nous avons beaucoup parlé au téléphone du projet et j’ai finalement pu le rencontrer en personne vers la fin de l’année. “

Shiach a ensuite déclaré qu’avec l’aval de Ledger, Lady’s Gambit avait une chance d’être «commercialement viable». De plus, l’acteur aurait proposé de Ellen page le rôle titre de Beth Harmon.

«Nous avons passé beaucoup de temps au cours de ses trois derniers mois à développer sa vision», a déclaré Shiach en 2008.

«J’ai écrit brouillon après brouillon et il m’a donné ses idées et nous nous sommes rencontrés plusieurs fois à New York et ici, où il a passé beaucoup de temps. Il avait même envoyé le scénario à Ellen, et il avait beaucoup d’idées pour le reste de la distribution – en particulier ses amis. Nous avions prévu de faire le film fin 2008 ».

Comme on le sait, Ledger est décédé le 22 janvier 2008, à quelques mois seulement de la date prévue pour commencer le tournage de Lady’s Gambit. Shiach a noté que Ledger était “le bon réalisateur” pour l’adaptation, et le projet a été mis en attente après la mort de l’acteur.

Plus tard Scott Frank, qui avait déjà travaillé avec Netflix sur la série limitée Impie, ressusciterait et étendrait l’adaptation de Shiach. Et pour le moment, nous pouvons le voir apparaître en tant que co-créateur et producteur exécutif de Lady’s Gambit sur Netflix.

D’autres histoires qui pourraient vous intéresser: