Avant son décès inattendu, Heath Ledger se préparait à emmener Lady’s Gambit au cinéma avec un film qu’il réaliserait. Ceci est devenu connu grâce à la résurgence d’une interview qu’Allan Shiach, co-créateur de la série actuelle basée sur l’histoire, a eue avec le journal The Independent en 2008 (via IndieWire).

Dans le cadre de la conférence, à un moment donné, les intentions de l’interprète oscarisé se sont manifestées pour prendre en charge le récit des événements de la vie de Beth Harmon. Voici ce que Shiach disait à l’époque:

«Le cinéma a perdu un grand talent. Je pense qu’il aurait été un réalisateur extraordinaire ».

D’un autre côté, Ledger est devenu l’un des trois cinéastes bien connus qui voulaient entrer dans les coulisses. Les deux autres étaient Bernardo Bertolucci (Le dernier empereur) et Michael Apted (La fille du mineur). Cependant, l’écrivain était enclin à travailler avec l’interprète de 10 choses que je déteste chez vous:

«Sur les trois, je savais que Heath était celui avec qui je voulais travailler. Il avait beaucoup de passion, c’était un jeune homme avec beaucoup d’intensité et d’intérêt et cela m’a immédiatement attiré vers lui. Nous parlons beaucoup au téléphone et finalement nous nous sommes rencontrés ».

Une autre chose que Shiach a révélée était que Le premier choix du réalisateur pour le rôle titre était Ellen Page. En outre, les autres membres de la distribution auraient été des amis proches de Ledger. Ils avaient même envoyé le scénario à l’actrice principale et tout était prêt pour commencer le tournage fin 2008. Cependant, l’acteur / réalisateur est décédé juste en janvier de cette année-là.

Pendant de nombreuses années, le projet était en pause, jusqu’à ce que Scott Frank (le scénariste de Logan) fasse un pitch à la plate-forme “N”, qui a accepté de convertir la bande en un format de série télévisée, créditant Allan Shiach comme co-scénariste. , co-créateur et producteur exécutif. L’émission met en vedette Anya Taylor-Joy dans le rôle de Harmon et a reçu des critiques très positives, avec un taux d’acceptation de 100% sur Rotten Tomatoes.

Il aurait été intéressant de voir ce que Heath Ledger avait en tête pour Lady’s Gambit.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’aime écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je gravirai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.