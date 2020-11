Kem Media Oui Festival de Konnichiwa a confirmé que le film My Hero Academia le film -Heroes: Rising- (Boku no Hero Academia the Movie -Heroes: Rising-) sera réédité dans certains cinémas de la République mexicaine en décembre, de même, le film atteindra enfin le reste de l’Amérique latine à partir du 26 novembre. Le distributeur a partagé la bande-annonce officielle avec le doublage espagnol du deuxième film de la franchise.

Le doublage du wiki rapporte que la bande présentera le retour des mêmes voix qui ont participé au film My Hero Academia: Two Heroes (2018): Hector Mena (Izuku Midoriya), Rafael Escalante (Katsuki Bakugo), José Gilberto Vilchis (Shoto Todoroki), Claudia Bramnfsette (Ochaco Uraraka), Gabriel Gama (Tenya Iida), Mildred Barrera (Momo Yaoyorozu), Miguel Angel Leal (Eijiro Kirishima), Jennifer Medel (Tsuyu Asui), Diana Nolan (Mina Ashido) et Octavio Rojas (All Might), entre autres. La direction sera à nouveau en charge de Gabriel Gama.

Le long métrage est sorti à l’origine le 20 décembre 2019 dans les salles japonaises et a atteint sa première le 13 mars dans les salles de notre pays dans sa version originale sous-titrée en espagnol. Juste dans les jours qui ont suivi, les autorités locales ont commencé à ordonner la fermeture des complexes cinématographiques à travers le pays à titre préventif contre la pandémie de COVID-19.

Né comme un one-shot intitulé My Hero, le manga écrit et illustré par Kōhei Horikoshi a commencé sa sérialisation dans les pages du Weekly Shōnen Jump de Shueisha en juillet 2014 et a été compilé en 28 volumes à ce jour. La franchise a de multiples retombées dans le monde des mangas, des romans légers, des jeux vidéo et, bien sûr, une adaptation animée réussie – dont la cinquième saison sera diffusée en 2021 – cinq OVA et deux longs métrages.

My Hero Academia: Heroes Rising raconte une nouvelle aventure pour les membres de l’UA Academy Class 1-A, qui ont la possibilité de faire un véritable travail de héros sur l’île paisible de Nabu. Tout cela change quand ils sont attaqués par un puissant méchant connu sous le nom de Nine, dont le “cadeau” leur est étrangement familier, et il semble également que Tomura Shigaraki ait été impliqué dans leur sinistre plan. Sans aucun soutien et avec la vie des citoyens en jeu, Deku et sa compagnie doivent démontrer pourquoi ils sont la prochaine génération de héros.

La production a été réalisée par le même personnel du studio Des os (Fullmetal Alchemist: Brotherhood) qui a travaillé sur les quatre saisons de l’anime et du premier film de franchise, dont le réalisateur Kenji Nagasaki (Gundam Build Fighters), le scénariste Yousuke Kuroda (Highschool of the Dead), le créateur de personnages Yoshihiko Umakoshi (Berserk) et le compositeur Yuki Hayashi (Haikyu !!); en plus du casting de voix en japonais dirigé par Daiki Yamashita (Deku) et Nobuhiko Okamoto (Bakugo).

Le magicien original est publié par Panini Manga au Mexique, tandis que la quatrième saison de l’anime peut encore être vue en Amérique latine à travers Crunchyroll. À partir de décembre, la série rejoindra Funimation exclusivement dans sa langue d’origine et avec un doublage espagnol autre que celui réalisé pour les films par Kem Media. Pendant ce temps, le film My Hero Academia: Two Heroes est disponible dans des formats maison sur le Madness Store ou en streaming avec la permission de Netflix.

My Hero Academia: Heroes Rising sortira dans les salles mexicaines en décembre.

Titre original: 僕 の ヒ ー ロ ー ア カ デ ミ ア LE FILM ヒ ー ロ ー ズ: ラ イ ジ ン グ

An: 2019

Réalisateur: Kenji Nagasaki (My Hero Academia: Deux héros)

Voix en espagnol: Héctor Mena, Rafael Escalante, José Gilberto Vilchis

Date de sortie:11 décembre 2020 (États-Unis)

Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE