Hier, Sean Connery est décédé à l’âge de 90 ans. Avec son départ, l’industrie est en plein deuil, un problème qui a été mis en évidence par les messages de respect et d’affection qu’un grand nombre de célébrités lui ont dédiés. La grande majorité des stars qui apparaissent dans cette liste ont travaillé avec lui à un moment donné, alors qu’il en a inspiré d’autres.

Ici, les réactions d’Hollywood à la mort de Sean Connery

Sam neill

Chaque jour sur le plateau avec #SeanConnery était une leçon sur la façon d’agir à l’écran. Mais tout ce charisme et ce pouvoir – qui étaient absolument uniques à Sean. RIP ce grand homme, ce grand acteur. https://t.co/W8MQrFYlJ0 – Sam Neill (@TwoPaddocks) 31 octobre 2020

«Chaque jour sur le plateau avec Sean Connery a été une précieuse leçon de jeu à l’écran. Tout ce charisme et ce pouvoir – c’était totalement unique à Sean. Repose en paix ce grand homme, ce grand acteur ».

Daniel Craig

«C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la mort d’un des plus grands du cinéma. On se souviendra de Sir Sean Connery comme de Bond et bien plus encore. Il a défini une époque et un style. L’esprit et la grâce qu’il a dépeints à l’écran peuvent être mesurés en mégawatts. Cela a aidé à créer le blockbuster moderne. Il continuera d’influencer à la fois les acteurs et les cinéastes pour les années à venir. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Où que je sois, j’espère qu’il y a un terrain de golf. “

Cary elwes

Repose en paix Sean Connery… le seul Bond. D’Écosse avec amour et cœur brisé ».

Hugh Jackman

«J’ai grandi en idolâtrant Sean Connery. Une légende sur et hors de l’écran. Repose en paix”.

Frank Marshall

On se souviendra de Sir Sean Connery pour son talent, son charme, son esprit et les nombreux rôles inoubliables qu’il a joués, mais il sera toujours le père d’Indy pour nous. Ce fut un honneur de le connaître et de travailler avec lui et nos cœurs sont avec sa famille et ses proches.

Frank et Kathy pic.twitter.com/tTdd6TDbaO – Frank Marshall (@LeDoctor) 31 octobre 2020

«On se souviendra de Sir Sean Connery pour son talent, sa grâce, son esprit et les nombreux rôles inoubliables qu’il a joués, mais pour nous, il sera toujours le père d’Indy. Ce fut un honneur de le rencontrer et de travailler avec lui. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Frank et Cathy ».

D’autres réactions à Hollywood à la mort de Sean Connery ont été:

Kevin Smith

Il était le James Bond de mon père, alors papa a soutenu la carrière de M. Connery toute sa vie, m’emmenant toujours voir n’importe quel film de son acteur préféré. J’ai de doux souvenirs de regarder papa regarder son idole de cinéma. Donc, le décès de Sean Connery me donne aussi l’impression de perdre à nouveau papa. RIP, Dr Jones. pic.twitter.com/8ElVyac1kV – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 31 octobre 2020

«J’étais le James Bond de mon père, alors papa a soutenu la carrière de M. Connery toute sa vie, m’emmenant toujours voir n’importe quel film dans lequel son acteur préféré était. J’ai de doux souvenirs de regarder mon père regarder son idole de cinéma. Donc, la mort de Sean Connery donne aussi l’impression que je perds à nouveau mon père. Reposez en paix, Dr Jones. “

Elizabeth Hurley

“Repose en paix le glorieux Sean Connery.”

Stephen King

“[En la imagen está] Sean Connery dans son premier rôle principal en tant que boxeur fini. C’était un grand acteur et, d’après ce que beaucoup disent, un gars formidable ».

Gerard Butler

Dévasté d’apprendre que nous avons perdu l’un des vrais grands aujourd’hui. Il a été une énorme inspiration pour moi, et une grande partie de la raison pour laquelle je suis même ici. Il a inspiré un petit garçon écossais et espère qu’il y avait une place pour nous dans ce business. pic.twitter.com/DbEPqO5Z85 – Gerard Butler (@GerardButler) 1 novembre 2020

«J’ai été bouleversé d’apprendre que nous avons perdu l’un des plus grands aujourd’hui. Cela a été une grande inspiration pour moi et, en grande partie, l’une des raisons pour lesquelles je suis ici. Cela a inspiré un petit garçon écossais et espère qu’il y aurait une place pour nous dans l’entreprise. “

Olivia Munn

“Reste amoureux, légende.”

Barbra Streisand

“Repose en paix … Sean Connery.”

Pierce Brosnan (via Instagram)

«Sir Sean Connery, en tant qu’enfant, vous étiez mon plus grand James Bond, et en tant qu’homme devenu James Bond, vous m’avez laissé une grande ombre de grandeur cinématographique qui vivra pour toujours. Vous avez ouvert la voie à ceux d’entre nous qui suivons vos pas emblématiques. Chacun à son tour vous admirait alors que nous donnions nos propres interprétations du rôle. Vous étiez incroyable à bien des égards, en tant qu’acteur et en tant qu’homme, et cela continuera jusqu’à la fin des temps. Tout le monde vous a aimé et vous nous manquerez. Que Dieu vous bénisse et vous repose maintenant en paix ».

Catherine Zeta-Jones (via Instagram)

“À bientot mon ami. Je t’aime de tout mon cœur, Sean Connery. Jusqu’à ce que nous nous revoyions. Je chérirai chaque instant que j’ai partagé avec vous. Mon amour va à Micheline et à la famille ».

En dehors des réseaux, il y a eu également des réactions à Hollywood à la mort de Sean Connery (via):

George Lucas

«Sir Sean Connery, par son talent et sa positivité, a laissé une marque indélébile dans l’histoire du cinéma. Son public s’étend sur plusieurs générations, chacun a son rôle préféré. Il aura toujours une place dans mon cœur en tant que père d’Indy. Avec un air d’autorité intelligente et un bon sens de la comédie. Seul quelqu’un comme Sean Connery pouvait faire en sorte qu’Indiana Jones se sente comme un enfant et se sente bien grâce à un câlin paternel. Je suis reconnaissant d’avoir eu la chance de le rencontrer et de travailler avec lui. Mes pensées vont à sa famille.

Robert de niro

«Il avait l’air plus jeune, pas 90. J’espérais – pas mal – qu’il serait avec nous beaucoup plus longtemps. Rendez-vous là-haut, Sean. “

Ce sont les réactions d’Hollywood à la mort de Sean Connery.

