À 60 ans, Hugh Grant Il profite d’une renaissance interprétative avec des personnages plus profonds et plus stimulants que ceux qui l’ont lancé à la célébrité dans les années 1990. Et grâce à la série, rien de moins. Cependant, l’acteur aimerait revenir sur l’un de ses classiques romantiques en échange de la preuve que le genre qui l’a rendu célèbre est un mensonge.

Nous pouvons convenir que ses rôles dramatiques dans A Very English Scandal, la mini-série biographique sur le scandale sexuel du politicien Jeremy Thorpe ou du mari accusé de meurtre qu’il joue dans la nouvelle série HBO, The Undoing, n’ont rien à voir avec ceux-là. personnages qui ont fait de lui le héros romantique anglais par excellence pendant quelques années. Comme ce fut le cas avec Four Weddings and a Funeral, Sense and Sensibility, Notting Hill ou Love Actually. Et c’est que Hugh vit son meilleur moment en tant qu’acteur dramatique, dépoussiérant le talent qu’il a rarement eu l’occasion de démontrer sur grand écran.

Et bien qu’il ait ouvertement nié le typage qu’il a vécu en tant que protagoniste d’histoires romantiques dans le passé, Hugh aimerait reprendre l’un de ses personnages les plus mémorables: le libraire de Notting Hill qu’il est tombé amoureux de la super star de cinéma jouée par Julia Roberts. Bien sûr, pas pour dire ce qui leur est arrivé en mangeant des perdrix, mais bien au contraire.

Le Britannique veut faire Notting Hill 2 pour montrer le divorce de son personnage. «Je voudrais faire une suite à l’une de mes comédies romantiques qui montre ce qui s’est passé une fois les films terminés. Pour vraiment prouver le mensonge qu’ils sont tous », a-t-il déclaré lors d’une session de questions et réponses sur HBO (via Movie Web).

«J’aimerais faire avec Julia l’horrible divorce qui a suivi. Avec des avocats coûteux, des enfants impliqués dans une lutte acharnée et des flots de larmes. Psychologiquement marqué à jamais. J’adorerais faire ce film », a-t-il déclaré, brisant le rêve idyllique qui marquait la fin du film de 1999.

Julia Roberts sera-t-elle prête à faire éclater le ballon comme ça?

Hugh avait déjà remporté le succès en tant que garçon anglais timide des comédies romantiques avant Notting Hill grâce à Four Weddings and a Funeral and Sense and Sensibility, deux films différents mais dans lesquels il incarnait un personnage très similaire. Tous ont été libérés dans les années 90, atteignant le sommet de cette image avec le film de Roger Mitchell, puis exposant un côté plus voyou dans le journal de Bridget Jones. Mais Notting Hill a laissé sa marque, sur le public, le box-office et sa carrière.

L’acteur a continué d’explorer cette facette dans d’autres propositions moins importantes, comme Vous les paroles et moi la musique, les suites de Bridget Jones ou Qu’est-il arrivé aux Morgans? C’est avec d’autres films comme American Dreamz ou à travers des rôles mineurs que nous avons vu renaître une passion pour son travail. Ce fut le cas de son second rôle dans Cloud Atlas ou en tant que mari de Meryl Streep dans Florence Foster Jenkins où nous avons commencé à voir son talent refaire surface. Même son méchant pantomime qu’il joue dans Paddington 2 vole le film.

Et ainsi, alors qu’il avait déjà dépoussiéré sa passion, la série est arrivée. Un scandale très anglais et The Undoing, où l’on peut déjà le voir dans toute sa splendeur. Le premier peut être vu sur Prime Video et le second vient de sortir sur la plateforme HBO.

