Si tout se passe comme il se doit, “ The Batman ” sortira en 2022 et nous verrons de nouveaux acteurs jouer des personnages de DC, à commencer par Robert Pattinson comme Bruce Wayne, Colin Farrell comme Penguin, Paul Dano comme Riddler ou Jeffrey Wright comme James Gordon, mais l’une des plus frappantes est Selina Kyle car il y a trois actrices célèbres qui l’ont incarnée et c’est Anne Hathaway soutient Zoe Kravitz en tant que Catwoman.

Hathaway a participé à la trilogie de Christopher Nolan, “ The Dark Knight ”, tandis que Michelle Pfeiffer est apparue dans “ Batman Returns ” de Tim Burton en 1992, d’autre part, il y a Halle Berry qui en 2004 l’a représentée dans l’une des productions les plus détestées du monde. personnage.

Promouvoir ‘Les sorcières’, Anne Hathaway soutient Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman et révèle qu’elle n’a vraiment aucun conseil à donner à l’actrice, car chacun a donné son cachet personnel et la considère comme le “choix parfait”.

«Vous avez vu la photo d’elle descendant ces escaliers, non? Oui, elle n’a pas besoin de mes conseils. Si j’avais un conseil, ce serait de ne littéralement écouter personne car je pense que la seule façon de jouer ce rôle est de donner votre version. Nous avions tous des réalisateurs différents et toutes nos interprétations étaient spécifiques aux films dans lesquels ils se trouvaient, comme ma Grand High Witch est spécifique à Bob Zemeckis et Anjelica Huston est spécifique à Nicolas Roeg, et c’est génial! Et tous les Jokers étaient spécifiques à chaque réalisateur qu’ils avaient, donc je ne pense pas que vous puissiez vous enliser dans la comparaison. Et surtout quand ce n’est pas vous qui le faites car votre travail est de donner le vôtre. Et je suis très excité de voir ce qu’il en fait. Je pensais que c’était un choix parfait », révèle l’actrice.