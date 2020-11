Warner Bros. avait de grandes productions à son calendrier pour la première cette année, mais la pandémie a complètement déplacé les dates établies longtemps à l’avance pour pouvoir arriver à une date que tout le monde pourrait apprécier, mais cela devenait de plus en plus compliqué. Malgré tout, et même si tous les cinémas n’étaient pas ouverts, ils ont réussi à lancer le projet de Christopher Nolan et si vous n’étiez pas de ceux qui pouvaient y assister, le date de sortie numérique de «Tenet».

Mettant en vedette John David Washington avec Robert Pattinson, Elizabeth Debick, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine et Kenneth Branagh, «Tenet» est une production d’action qui traite de l’espionnage international, du voyage dans le temps et de l’évolution. Nous suivons un agent secret qui fait semblant empêcher la troisième guerre mondiale.

Mais la version numérique ne viendra pas avec le film seul, Warner nous a une surprise et c’est un rapport spécial qui le décrit comme “une exploration d’une heure du développement et de la production du film racontée par les acteurs et l’équipe. “

À propos de la date de sortie numérique de «Tenet» sera disponible à partir du 15 décembre en 4K Ultra, HD, Blu-ray, DVD et HD. Bien que le projet ait été fait pour être vu sur grand écran selon Nolan, avec la petite capacité des cinémas et avec les quelques lieux ouverts, il est compréhensible que beaucoup aient envie de voir le film.

La pandémie a considérablement endommagé toute l’industrie hollywoodienne, laissant un chemin futur incertain, c’est pourquoi la réouverture des salles de cinéma se fait avec beaucoup de soin et de suivre tous les protocoles nécessaires qui garantissent la sécurité du public, mais en Ce qui se passe est un soulagement que vous puissiez profiter de vos émissions préférées à la maison.