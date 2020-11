Le genre d’horreur est généralement une bonne affaire pour les sociétés de production et parfois ils deviennent des classiques du cinéma, c’est le cas de ‘Orphelin’ de 2009, qui avait un budget médian de 20 millions de dollars et a levé un peu plus de 80 millions et malgré la production arrivée en salles il y a plus de 10 ans, il a suite de ‘Orphan’ et nous verrons le retour de Isabelle Fuhrman au rôle d’Esther.

Le film ‘Orphan’ est sorti en 2009 et a été réalisé par Jaume Collet-Serra et présenté la performance de Vera Farmiga et Peter Sarsgaard, mais la grande réception était due au grand rôle d’Isabelle Fuhrman qui jouait le jeune Esther et le grand rebondissement qui a fait d’elle une gagnante de plusieurs fans.

Plus de dix ans après la première, il a été annoncé que Ils préparent la suite de ‘Orphan’ et ils auront à nouveau la participation d’Isabelle Fuhrman, cette fois ce sera dans un spin-off de type qui sera nommé Orphelin: premier meurtre, qui cette fois sera dirigée par William Brent Bell, puisque Jaume Collet-Serra travaille sur ‘Black Adam’, mais il semble que maintenant ils vont recourir à la CGI et au maquillage pour rajeunir Isabelle Fuhrman, qui a déjà 23 ans.

Selon ces sources, l’intrigue se concentrera sur Esther s’échappant d’un hôpital psychiatrique en Estonie pour se rendre aux États-Unis, laissant derrière elle une vague de violence et de sang, mais jusqu’à présent la date de sortie possible de ce film est inconnue.