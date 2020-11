Vin Diesel reviendra pour incarner l’un de ses personnages les plus célèbres pour continuer son histoire malgré le fait que l’on croyait qu’il n’aurait pas d’autre aventure. Il s’agit de Ray Garrison et de la nanotechnologie qui coule dans ses veines, car il a été confirmé cette semaine que la suite de «Bloodshot» est en développement.

L’action en direct de Valiant Comics est sortie en salles un peu avant le début de la pandémie de coronavirus, l’amenant à seulement 33 millions de dollars bruts dans le monde dans les salles alors que le budget du projet était de 45 millions, devenant dans un flop au box-office, cependant Hollywood continuera avec l’histoire de ce super-héros.

Dans une interview pour le portail CBR, le directeur créatif de DMG Entertainment et producteur ‘Bloodshoot’, Dan Mintz a confirmé qu’il y aura une deuxième partie, qui est déjà en production, ceci afin de créer une nouvelle franchise de films de super-héros qui rivaliser avec les marques DC et Marvel:

«Je pense que (‘Bloodshot’) a très bien réussi à cet égard, beaucoup de gens l’ont vu et cela a très bien fonctionné dans la version post-lancement, mais vous ne pouvez pas utiliser le même processus d’évaluation, pré-COVID, pour cela. Est-ce que Vin Diesel et tous ces gens vont encore continuer? Ouais, parce qu’il a si bien fait et que la réponse a été si bonne, c’est juste que la réponse a été dans un environnement non transparent, plutôt que dans un environnement transparent comme les chiffres du box-office. ” dit Mintz.