Wade Wilson prépare déjà ses armes pour revenir sur le grand écran, alors que les rumeurs qui ont circulé sur internet deviennent peu à peu une réalité, puisque ce vendredi 20 novembre, a rapporté qu’il y avait de nouveaux écrivains dans ‘Deadpool 3’, qui confirmerait que la suite est en développement.

Selon un rapport de Deadline, les sœurs Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin ont été choisies, qui se sont démarquées dans l’industrie télévisuelle pour l’écriture du scénario de la série Bob’s Burguers sur Fox. La source indique que le protagoniste de dit saga, Ryan Reynolds a rencontré différents écrivains au cours du dernier mois pour choisir le meilleur scénario pour la troisième partie.

Cela contredit la source de 4Chan, qui a expliqué que Reynolds travaillerait avec Rhett Reese et Paul Wernick, les scénaristes des deux premiers films du mercenaire à grande gueule, bien que dans ce qu’il avait raison, c’est qu’il y a des négociations pour que Deadpool continue avec le classement C (ou R dans d’autres pays), mais ce n’est pas encore un fait car Disney est connu pour ses productions familiales sans aucune violence d’aucune sorte.

Outre les nouveaux scénaristes de ‘Deadpool 3’, la même source indique qu’un réalisateur est recherché, puisque le cinéaste qui a réalisé les tranches précédentes, David Leitch car il a un emploi du temps chargé en 2021, mais il a été indiqué que la production est partie les portes s’ouvrent au cinéaste si à tout moment il décide de revenir. Il a également été informé que Reynolds serait l’un des producteurs du projet.

Il n’y a plus d’informations à ce sujet, mais les fuites de 4Chan indiquent que Reynolds annoncerait officiellement cette nouvelle suite en décembre, en plus il a signé un contrat pour 5 films avec Marvel Studios, il n’y a encore rien de clair et on pense que l’arrivée de l’anti-héros à l’univers cinématographique Marvel (MCU) serait dans un très long avenir.