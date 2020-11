Les aventures cinématographiques de Newt Scamander ont divisé les fans du monde magique, car si certains ont trouvé cette saga divertissante, la grande majorité l’a désapprouvée en raison de ses controverses selon lesquelles la franchise a été impliquée accompagnée d’erreurs dans les histoires, c’est pourquoi le nouveau film «Fantastic Beasts 3» tente de corriger ses erreurs.

Selon un rapport du portail ., Warner Bros.avec les producteurs du troisième opus de “ Fantastic Beasts ” analysent la façon dont ce projet n’échoue pas complètement, qui a commencé de manière positive, mais grâce à leur deuxième partie tout a rapidement piqué du nez.

En 2016, “ Fantastic Beasts and Where to Find Them ” est sorti en salles avec des critiques majoritairement favorables, car sur Rotten Tomatoes, il a atteint 79% de fraîcheur auprès du public, cela grâce à un script convaincant que le créateur de Harry ‘Potter’, JK Rowling, étant la première fois qu’il écrivait un scénario pour un film.

L’obscurité est venue après la première de “ Les bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald ” en 2018, car son scénario, réécrit par Rowling, était marqué comme inconscient, long et exagéré, accompagné de plusieurs trous dans l’intrigue. C’est pourquoi le scénariste de Harry Potter, Steve Kloves, a rejoint l’équipe pour co-écrire le prochain film avec Rowling. Cela donne à WB l’espoir de mettre la série sur la bonne voie.

Malheureusement, la source souligne que ces efforts pourraient être vains car il y a des points qui ont été soulevés dans le long-métrage précédent qui sont difficiles à corriger, par exemple, que Credence Barebone est Aurelius Dumbledore va à l’encontre du canon de “ Harry Potter ”, en plus de cela suscité le mécontentement chez certains fans.

Un autre point expliquant pourquoi “ Fantastic Beasts 3 ” essaie de corriger ses erreurs est le cas de Johnny Depp, depuis que l’acteur a rejoint la saga en tant que Gellert Grindelwald, il y a eu des commentaires négatifs depuis qu’il a été jugé pour agression présumée contre L’ex-épouse Amber Heard, cependant, cette décision a été approuvée par Rowling et certains producteurs de WB.

Mais tout a changé début novembre 2020, lorsque Depp a perdu le procès contre The Sun pour diffamation de violence contre Heard, cela a amené Warner Bros.à demander à l’acteur de démissionner, alors il cherche maintenant son remplaçant, cependant, Cela a provoqué un débat sur les réseaux sociaux sur le fait que son licenciement était injustifié, donc une autre solution pourrait être une tache sur cette suite.

Comme si cela ne suffisait pas, ‘Fantastic Beasts 3’ a également d’autres controverses telles que les prétendus commentaires transphobes de Rowling et l’agression physique que l’acteur Ezra Miller a eue avec l’un de ses fans. Donc cette saga a un chemin compliqué à parcourir, en plus du fait que ce film sera la clé s’il sera en cinq parties ou seulement trois.