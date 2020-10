Enfin la production du troisième volet de ‘Spider-Man’ dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) est en cours et il semble que l’acteur qui donne vie à Ned Leeds, Jacob Batalon a réagi au scénario de ‘Spider-Man 3’, et a laissé tous les fans sans voix.

La production du nouveau film du héros de l’araignée de Marvel semble progresser de mieux en mieux, et d’autant plus qu’il a été officialisé qu’une grande partie de la distribution du film est arrivée à Atlanta pour commencer le tournage. Les acteurs savent déjà de quoi parlera le film, comme Tom Holland l’a révélé dans une vidéo sur ses réseaux sociaux, qu’il était sur le point de lire le scénario du film tant attendu.

Maintenant, il semble que sa co-star Jacob Batalon, Ned (le meilleur ami et bras droit de Peter Parker) a réagi au scénario de “ Spider-Man 3 ”, et a laissé tous les fans sans voix et très enthousiastes à propos de ce qui va suivre. dans les films. Il a téléchargé la vidéo sur ses histoires Instagram, et l’acteur peut être vu très impressionné, en mettant simplement une main à sa bouche et en disant: “Non …!”.

Ce n’est pas la première fois que Batalon montre à quel point il est heureux de faire partie du MCU, et surtout, d’être dans les films ‘Spider-Man’. Cela a été remarqué lorsque, dans une interview avec le portail ComicBook, l’acteur a révélé qu’il était très enthousiasmé par le tournage de ‘Spider-Man 3’ et surtout d’avoir l’opportunité d’être avec Jamie Foxx, quelqu’un qu’il admire beaucoup.

Bien que l’intrigue du troisième film “ Spider-Man ” dans le MCU reste un mystère, tous les fans pourront savoir ce qui a excité Batalon, une fois le film sorti dans toutes les salles le 17 décembre 2021.