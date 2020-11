Nul doute que The Hacksmith est l’un des utilisateurs YouTube les plus ingénieux et, avec sa nouvelle création, ce statut est plus qu’assuré, puisque l’internaute, réputé pour créer des versions réelles des gadgets que l’on voit à l’écran, Il est revenu nous surprendre avec rien de moins que… des baskets Back to the Future!

Bien sûr, il ne s’agit que d’un prototype et une fois que le mécanisme d’autoréglage est utilisé, l’opération ne peut plus être effectuée. En tout cas, même si l’expérience ne peut être vécue que de manière limitée, elles sont pleinement fonctionnelles, ce qui ferait la fierté de Doc Brown, d’autant plus que le résultat final a dû passer par de nombreux tests.

Marty McFly essaie des chaussures auto-ajustées dans Retour vers le futur partie 2 (1989).

Des drones aux fusées, il a été décidé que le meilleur système pour que les cordes se nouent automatiquement autour de la sneaker était un moteur rotatif, similaire à celui d’une perceuse, qui était installé en coupant un trou à l’intérieur de la semelle en caoutchouc. Ce mécanisme fait tourner les lacets et donne l’illusion d’être resserrés.

Ces chaussures de Back to the Future sont convoitées par les fans de la franchise depuis que Marty s’est rendu à cette idyllique 2015. En fait, Nike avait déjà décidé de les lancer, mais leurs ventes étaient faibles en raison de leur coût élevé. C’est dommage que ce que l’équipe de The Hacksmith a créé ne soit qu’un prototype, mais le plaisir de voir tout le travail mis en vaut la peine.

