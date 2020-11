L’actrice mexicaine qui a conquis la télévision, le cinéma mexicain et les réseaux sociaux, avec son charisme ainsi que son physique, franchit désormais une autre étape de sa carrière d’actrice, puisqu’elle a été informée ce 5 novembre que Bárbara de Regil jouera dans «Blackout».

Selon un rapport de Deadline, la célébrité de 33 ans a été choisie pour le nouveau thriller d’action réalisé par Macaroni Sam, réalisateur des séquences de combat dans «John Wick 3: Parabellum», ce qui signifie qu’il pourrait avoir plusieurs scènes d’adrénaline qui raviront plus d’un spectateur.

De Regil partagera des crédits avec des acteurs mexicains et hollywoodiens, par exemple Omar Chaparro (‘No Manches Frida’), Josh Duhamel (‘Transformers: The Last Knight’), Abbie Cornish (‘Jack Ryan’), Nick Nolte (‘Warrior’), José Sefami (‘Amores Perros’) et Hernan Del Irrigation («Histoire d’un crime: Colosio»).

Le premier synopsis de «Blackout» raconte l’histoire de «Caïn (Duhamel), qui se réveille dans un hôpital mexicain sans souvenir. Après avoir rencontré Anna (Cornish), il découvre qui elle est, mais se retrouve bientôt à se battre pour sa vie lorsque diverses factions de Des cartels en guerre l’attaquent, chacun cherchant quelque chose qu’il a volé. Cain se tourne vers son collègue et mentor, l’agent DEA McCoy (Nolte), pour obtenir des réponses. “

Après avoir annoncé que Bárbara de Regil jouerait dans ‘Blackout’, l’influenceuse également lui a dit à plus de sept millions d’abonnés dans une histoire Instagram: “Je suis super excité, vous ne savez pas ce que je ressens ici dans ma poitrine à cause de l’émotion et du bonheur. “. Malheureusement, il n’a pas commenté davantage son rôle ou le projet.

Pour ceux qui ne connaissent pas de Regil, il s’est démarqué dans le monde du divertissement au Mexique, grâce à la série Rosario Tijeras et aux films ‘Rebelión de los Godínez’ et ‘Loca por el trabajo’Il s’est également démarqué sur les réseaux sociaux pour partager sa vie fitness ainsi que quelques astuces pour avoir un corps sain.

Actuellement, ‘Blackout’ a lieu à Mexico Et il n’a pas encore de date de sortie, vous devrez donc être à l’affût des mises à jour.