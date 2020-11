La franchise «Retour vers le futur» est devenue l’une des plus populaires de la culture populaire, pour son histoire, sa musique et sans aucun doute pour ses personnages. Même si les films sont sortis il y a des années, il existe de nombreuses anecdotes sur les enregistrements de ces films. Selon une déclaration, Il a été révélé que Michael J Fox a peut-être perdu la vie sur le tournage de “ Retour vers le futur 3 ” Quand une scène a mal tourné

Comme de nombreux fans le savent, Robert Zemeckis a été chargé de réaliser le premier film “ Retour vers le futur ” (et les deux autres), et là, il a montré Fox comme l’emblématique Marty McFly, un adolescent qui arrive en 1955 et finit par rencontrer ses parents, ce qui met en jeu sa propre existence.

Suite au succès du premier film, les cinéastes ont réalisé le potentiel de la franchise naissante, et ils ont décidé de sortir deux autres films.

De nombreux fans se souviennent que dans le troisième film, Marty rencontre Buford “Mad Dog” Tannen (Thomas F. Wilson) et son groupe, qui essaient de lyncher Marty avant que Doc Brown (Christopher Lloyd) ne l’aide à sortir de ce problème.

Malheureusement, il a été révélé que Michael J Fox avait pu perdre la vie dans cette scène, C’est ainsi que l’acteur l’a raconté dans son livre ‘Lucky Man: A Memoir’: “J’ai balancé inconscient au bout de la corde pendant plusieurs secondes avant que Bob Zemeckis, un fan de ma performance, ne réalise que même moi, je n’étais pas un si bon acteur.”

Alors que les répétitions se sont bien déroulées, en pratique, la corde est devenue trop serrée et a coupé les voies respiratoires de Fox. Heureusement, les cinéastes ont réussi à le libérer de la corde et à le ramener, ce dont peu d’acteurs peuvent se vanter. l’industrie lorsque ces types d’accidents se produisent. Malgré tout ça, Fox s’en souvient maintenant comme une anecdote de plus de l’époque de la production de “ Retour vers le futur ”.