Le 14 novembre 1980, le monde a vu pour la première fois l’un des chefs-d’œuvre modernes du septième art, taureau sauvage. Le biopic violent du boxeur Jake LaMotta avec qui Martin Scorsese est revenu sur les thèmes de la culpabilité et de la rédemption à travers des personnages peu sûrs d’eux qui recourent à la force brute comme canal pour toutes leurs frustrations – et qui savent très peu comment traiter une femme – c’est aujourd’hui l’un des films les plus influents de la histoire. Cependant, ni les critiques ni le public n’étaient préparés à sa violence et à son audace.

Parce qu’il y a 40 ans, le film qui a valu à Robert De Niro le deuxième Oscar Il a atterri dans des chambres avec des critiques tièdes et un accueil plus que négatif au box-office. Aussi inhabituel que cela puisse paraître.

‘Toro Salvaje’ (RadialRP, Gtres)

Plus

À chaque fois qu’un anniversaire important du cinéma arrive, j’aime revoir le film célébré pour découvrir si le passage du temps ou mes propres années d’expérience dans l’écriture vivante sur le cinéma me le font voir avec des yeux différents. Et environ 20 ou 15 ans après l’avoir vu pour la première fois, j’ai découvert un film plus puissant que dans mon souvenir. L’audace de Scorsese à partager l’histoire austère de La Motta à travers des plans rapides, des plans complexes et un noir et blanc à contraste élevé amène le film au sommet de ma liste de chefs-d’œuvre. De la violence est insufflée à chaque coup captant la dureté d’un sport implacable dès la première séquence dans le ring (qui intervient dans les premières minutes), ainsi que la façade d’un personnage qui joue le mâle de service mais cache un homme dans ses coups de poing. sorte des plus insécurisés.

Quarante ans après sa création, Toro Salvaje n’a pas vieilli d’un iota. Plutôt le contraire. Il est facile de repérer sa place en tant que pièce influente dans le style de nombreux cinéastes. Et bien que ce soit si accablant et choquant maintenant, en 1980, on ne l’a pas vu avec les mêmes yeux. Les critiques ont vivement applaudi le travail d’interprétation de Robert de niro et la direction de Martin Scorsese, mais en général, de nombreuses opinions étaient à faible risque ou tièdes en raison de la charge de violence.

Par exemple, Joseph McBride a écrit dans Variety (via The Playlist): “Robert De Niro est l’un des films les plus dégoûtants et les plus dégoûtants depuis longtemps … le réalisateur excelle à provoquer une tempête émotionnelle, mais semble ignorer qu’il y a un besoin de scènes dramatiques plus calmes et plus introspectives … les scènes qu’il choisit d’enseigner sont choisies presque perversement pour aliéner le public. ” Pour sa part, The Hollywood Reporter a célébré De Niro et a mis en évidence le langage “graphique” et la violence qui “pourraient être un problème pour un certain public”, mais a critiqué le réalisateur pour “aller trop loin dans une tentative de naturalisme discret”, notant qu’il y avait «peu de structure dramatique dans la description biographique».

“Une grande partie du film a une qualité d’improvisation, ce qui rend l’histoire très réelle, mais aussi assez ennuyeuse”, écrivait le critique de la publication en 1980. Des phrases qui montrent à quel point De Niro innovait avec le style utilisé dans le cinéma et la photographie astucieuse par Michael Chapman. De plus, il loue même le «courage» du réalisateur et de son protagoniste pour se concentrer sur les aspects négatifs du personnage sans tenter de l’adoucir. Et c’est finalement là que réside l’intention de Scorsese.

Le critique Roger Ebert souligne dans son article que bon nombre des critiques tièdes adressées au film étaient précisément parce que “on ne connaît jamais le personnage” alors que des livres comme The Making of Raging Bull (Mike Evans) soulignent les critiques divisées qui début (via Wikipedia).

Lire plus

L’absence de campagne publicitaire adéquate combinée à la critique de la violence du film n’a pas poussé le public à le voir et au final, ce film que nous avons glorifié 40 ans plus tard, a échoué au box-office. Comme ils l’ont lu. Avec un budget de 18 millions de dollars (qui serait aujourd’hui de 15 millions d’euros) à peine levé 23 millions de dollars au box-office nord-américain (19 millions d’euros). Tout cela a incité Scorsese à s’inquiéter de son avenir, craignant que l’échec du box-office n’éloigne les producteurs de ses idées futures. Heureusement, la gloire est venue des mois plus tard grâce à huit nominations aux Oscars. C’était la première nomination de Martin Scorsese pour le meilleur réalisateur, bien qu’il ne l’ait remporté qu’en 2007 pour The Departed.

Pour comprendre la pièce écrasante qu’est Toro Salvaje, nous devons observer le moment dans lequel Scorsese était, dans sa vie et sa carrière, lors de sa réalisation. Après le succès de Taxi driver (1976), le jeune cinéaste a voulu tenter sa chance de différentes manières et a opté pour une comédie musicale à gros budget. C’était son hommage personnel à la ville de son amour et son troisième travail avec Robert De Niro mais New York, New York était un succès à part entière. Cet échec l’a conduit à souffrir de dépression et à tomber dans une spirale destructrice de fêtes et de cocaïne abusant de son corps au point de se retrouver à l’hôpital avec des saignements internes.

DeNiro lui avait déjà parlé de l’idée à plusieurs reprises mais Scorsese a refusé de faire le biopic de Jake LaMotta parce qu’il n’aimait pas la boxe. Cela lui semblait fondamentalement “ennuyeux”. C’est lorsque le directeur était dans son lit d’hôpital après avoir subi une overdose que De Niro lui a rendu visite à nouveau avec l’histoire. Après pas moins de trois films ensemble, l’acteur était suffisamment confiant pour lui demander s’il voulait vivre ou mourir. Si leur souhait venait en premier, ils feraient le biopic de ce boxeur devenu comédien.

Scorsese a accepté convaincu que ce serait probablement son dernier film. Et il a tout donné, innovant et risquant. Et c’est pourquoi Toro Salvaje a cette énergie qui traverse l’écran. Le réalisateur avait connu les miels du succès et l’amertume de l’échec, il n’avait plus rien à perdre et cette passion de ceux qui osent complètement restait incarnée à jamais.

Cela a également aidé à avoir un acteur engagé à 100% dans l’histoire. De Niro s’est tellement donné au personnage qu’il s’est entraîné avec LaMotta lui-même -qui l’a préparé à pratiquer la boxe comme un professionnel- puis à gagner 27 kilos en mangeant pour éclater à Paris et ainsi pouvoir interpréter les séquences dans lesquelles LaMotta prend du poids. Cette manipulation du physique n’était pas aussi courante à Hollywood qu’aujourd’hui, les acteurs n’ont pas pris et perdu du poids pour l’amour de l’art, mais De Niro s’est assis sur une chaise inspirant des centaines d’acteurs à suivre ses traces au fil des ans. Comme ce fut le cas avec Brad Pitt, qui a déclaré que les 8 mois qu’il a passés à s’entraîner pour Troy étaient le résultat de l’influence de Bob avec ce film.

Et ainsi le reste de la distribution a complété le tourbillon d’énergie artistique que ce film détient: Joe Pesci dans le rôle du frère, qui à l’époque n’était pas apparu dans un film depuis quatre ans et dirigeait un restaurant italien dans le New Jersey pour survivre; et Cathy Moriarty en tant qu’épouse et obsession constante de LaMotta, qui parvient à exprimer sa maturité et son naturel à l’un des personnages les plus difficiles de l’histoire.

À l’exception d’une seule scène en larmes après avoir perdu un match, Jake LaMotta de De Niro exprime à peine ses sentiments, et il n’est pas obligé de le faire. Toutes vos émotions sont présentes dans vos allures et attitudes, votre jalousie et vos insécurités, et se reflètent dans les réactions de votre entourage. C’est une brute, un taureau sauvage emporté par les instincts basiques, incapable de recul, d’empathie ou de maturité. C’est un film qui reflète aujourd’hui le mieux la masculinité toxique.

Ce chef-d’œuvre que Scorsese et De Niro ont laissé à la postérité n’a peut-être pas reçu l’accueil qu’il méritait il y a 40 ans, mais rien ne se passe. Aujourd’hui, nous l’applaudissons autant qu’il le faut.

D’autres histoires qui pourraient vous intéresser: