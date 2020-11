La plate-forme Netflix a présenté une version différente des héros Marvel, puisqu’elle a développé des personnages comme Daredevil, Jessica Jones ou The Punisher dans une perspective beaucoup plus mature, ce qui a plu aux fans mais un par un, ils ont été annulés pour rendre les droits. à Marvel Studios et bien qu’il n’ait pas été ouvertement discuté d’un redémarrage, Jon Bernthal a parlé de “ The Punisher 3 ”, car il est prêt à revenir au rôle à l’avenir.

Le personnage de Frank Castle a été joué avec l’acteur Jon Bernthal et a été introduit dans la série “ Daredevil ” pour avoir plus tard une série solo avec deux saisons réussies, où une version plus violente et brute du personnage a été montrée par rapport aux versions présentées auparavant sur grand écran, mais a finalement été annulé par Netflix.

Lors d’une interview pour le podcast Geek House Show, Jon Bernthal a parlé de “ The Punisher 3 ” et a déclaré qu’il était ouvert à un retour pour une nouvelle saison même pour la plate-forme Disney + s’ils le souhaitent:

“C’est incroyable combien les gens ont répondu à cette version de Frank et je ne peux pas vous dire à quel point il compte pour moi parce qu’il compte tellement pour moi. C’est dans mon sang, c’est dans mes os, donc ce n’est pas de savoir si nous le faisons, c’est il essaie de bien faire les choses et de faire la version que les fans méritent vraiment. Nous verrons. Je veux dire, toutes ces décisions sont prises dans des salles où je ne suis pas invité … Mais Frank est toujours là, il fait toujours partie de moi et quand nous recevons l’appel, je serai prêt et je ferai tout ce que je peux pour être sûr que nous faisons les choses correctement, sinon je ne le ferai pas du tout. “

Bien que des rumeurs aient émergé sur l’arrivée possible des héros Netflix dans l’univers cinématographique Marvel, il n’y a pas eu de confirmation officielle de leur arrivée possible, mais étant donné la grande popularité des personnages, peut-être que Marvel Studios l’envisage également. comme cela fonctionne avec l’arrivée de Deadpool.