L’héritage laissé par le réalisateur durera longtemps, Comme après avoir confirmé qu’un nouvel épisode de “ Scream ” est en développement, un autre de ses plus grands succès sera ramené dans les salles car il a été révélé que Jordan Peele produirait un remake du film populaire de Wes Craven, Les gens sous les escaliers ».

‘The People Under the Stairs’ est considéré comme l’une des meilleures productions de Wes Craven, depuis non seulement il a présenté une histoire terrifiante, C’était plutôt une critique de la société et une satire de la classe moyenne américaine, donc une nouvelle version est en cours de développement et nous espérons seulement qu’elle sera à la hauteur de la version originale.

Selon Collider, Jordan Peele, sera en charge de la production de cette nouvelle version du film culte et compte tenu de l’excellent travail qu’il a réalisé en réalisant, “ Get Out ” et “ Us ”, nous ne doutons pas qu’il soit celui qui reprendra le remake, malheureusement, cette fois, il ne devrait pas prendre le rôle de réalisateur, vous êtes donc probablement déjà à la recherche d’un cinéaste pour prendre la direction du projet.

“ Les gens sous les escaliers ”, suivez les traces de Fool, Un garçon qui a été forcé de participer à un vol pour sauver sa maison et payer l’opération de sa mère atteinte d’un cancer, donc en compagnie de deux voleurs, il entre dans la maison Robeson pour voler leurs affaires, cependant , les choses ne se passent pas comme prévu et ils découvrent qu’au sous-sol et derrière les murs, les propriétaires de la maison ont des prisonniers de plusieurs personnes, qu’ils ont vivant dans des conditions sous-humaines, pour lesquelles ils sont devenus des êtres violents et monstrueux .

On dit qu’avant de mourir, Wes Craven, travaillait sur une série de films, qu’il tournerait autour d’une jeune femme qui serait piégée dans la propriété des Robinson, nous saurions donc probablement les origines de ce mariage particulier, ce que nous espérons, Peele, montre dans sa nouvelle version.

C’est ainsi qu’il a été confirmé que Jordan Peele produira un remake du film de Wes Craven, «The People Under the Stairs», et il a certainement une mission difficile, car étant considéré comme un classique de l’horreur, le réalisateur devra présenter un film qui ravira à la fois les nouveaux téléspectateurs et les fans du long métrage original.