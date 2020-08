Luca Guadagnino, réalisateur, scénariste et producteur responsable de films comme ‘Yo soy el amor’, ‘Cegados por el sol’, ‘Call Me By Your Name’ ou plus récemment le remake de ‘Suspiria’, rapproche son style cinématographique singulier de la télévision pour la première fois avec ‘Nous sommes qui nous sommes’, une mini-série de huit épisodes d’une durée comprise entre 49 et 75 minutes qui sera présentée en première sur HBO Espagne ce même mois de septembre.

La série parle de deux jeunes hommes vivant sur une base militaire américaine en Italie qui explore l’amitié, le premier amour, l’identité et plonge le public dans toute l’euphorie chaotique et l’angoisse d’être un adolescent, ce qui pourrait arriver n’importe où dans le monde. monde, mais dans ce cas, il se produit dans cette petite partie de l’Amérique du Nord en Italie.

Jack Dylan Grazer joue Fraser, un jeune de quatorze ans timide et introverti qui déménage de New York pour une base militaire à Vneto avec ses mères, Sarah (Chlo Sevigny) et Maggie (Alice Braga), toutes deux de l’armée des États-Unis. .

Jordan Kristine Seamn joue Caitlin, qui a l’air audacieuse et confiante, qui vit avec sa famille sur la base depuis plusieurs années et parle italien. Contrairement à son frère aîné Danny (Spence Moore II), Caitlin a une relation plus étroite avec son père, Richard (Kid Cudi), bien qu’elle ne communique pas bien avec sa mère Jenny (Faith Alabi).

Caitlin est la cheville ouvrière de son groupe d’amis, qui comprend Britney (Francesca Scorsese), une enfant franc-parler, débrouillarde et sexuellement décomplexée; le joyeux et affable Craig (Corey Knight), un soldat dans la vingtaine; Sam (Ben Taylor), le petit ami possessif de Caitlin et le jeune frère de Craig; Enrico (Sebastiano Pigazzi), un joueur vénitien ludique de 18 ans, qui a son point faible à Britney; et Valentina (Beatrice Barichella), une fille italienne, membre du groupe d’amis.

‘Nous sommes qui nous sommes’ est une production de The Apartment, Wildside, Small Forward et Sky Studios pour HBO et Sky dans laquelle Luca Guadagnino est showrunner, réalisateur et producteur exécutif. À son tour, Guadagnino est co-auteur avec Paolo Giordano et Francesca Manieri.

Le premier épisode de ‘Nous sommes qui nous sommes’ Il sera présenté en première sur HBO Espagne à l’aube du 14 au 15 septembre, avec la première d’un nouvel épisode tous les lundis pour un total de huit avec une durée totale de 7 heures et 50 minutes. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, la série peut être vue dans son intégralité sous sa forme cinématographique lors de la 68e édition du Festival de San Sebastian.

Cliquez ici pour le voir sur YouTube.

Ceci et d’autres trilers que vous pouvez trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.