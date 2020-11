Avec la confirmation de la première de “ WandaVision ” en 2021, il était clair que l’univers cinématographique Marvel (MCU) n’aura pas de premières cette année, mais pour augmenter encore les envies, il a maintenant été annoncé que Black Widow aurait une romance dans son film.

Le film, dont la sortie est prévue pour 2020 mais reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, sera le premier de la phase 4 du MCU.

Dans ‘Black Widow’, Natasha Romanoff fait face aux parties les plus sombres de son livre lorsqu’une conspiration dangereuse émerge avec des liens avec son passé. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit affronter son histoire d’espionne et les relations brisées qu’elle a laissées dans son sillage bien avant de devenir un vengeur.

Black Widow aura une romance dans le film avec OT Fagbenle, qui joue Mason, qui serait basé sur Rick Mason, un personnage de bande dessinée qui apparaît également dans le nouveau jeu “ Spider-Man: Miles Morales ”.

Dans le tout juste sorti ‘Black Widow: The Official Movie Special Book’, Fagbenle parle de Mason, un personnage avec des liens profonds avec le monde sombre du MCU, ainsi que Black Widow de ses jours avant d’être un super-héros, un agent secret.

“Mason est un enquêteur qui n’est pas aussi affilié à l’armée que les gens qui font partie de la pègre. Il peut également trouver tout ce dont vous avez besoin. Il a eu une relation en faisant ce travail avec Black Widow, et ils ont une petite ambiance. Il y a un sentiment qu’il y a plus dans leur relation que d’être purement liée au travail, donc c’est toujours sur la table », a déclaré Fagbenle.

Concernant la relation de Mason avec Natasha Romanoff, Fagbenle dit: “L’histoire de Mason commence lorsque Natasha tente de s’échapper et qu’elle a besoin d’un endroit pour se cacher. Nous restons donc un moment. Et plus tard, quand elle a des ennuis, Appelez à nouveau. Je l’ai aidée avec un Chinook. Si elle a besoin d’un hélicoptère, je suis le gars à demander, et chaque fois qu’elle a des ennuis, elle m’appelle, Mason est le gars que vous voulez de votre côté si vous êtes dans une impasse. “

Réalisé par Cate Shortland, le casting est Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour et Rachel Weisz, La date de sortie de ‘Black Widow’ est le 7 mai 2021.