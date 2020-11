Il y aura des suites à l’extraction, selon Chris Hemsworth. À travers ses réseaux sociaux, l’acteur était assez enthousiaste en évoquant son expérience de tournage de la première partie. Quel était son enthousiasme? Le film “N” rouge a remporté la catégorie Meilleur héros d’action aux People’s Choice Awards.

Chris Hemsworth dans Extraction (2020).

Sa joie était telle que, lors de son discours de remerciement pour le prix, l’Australien, connu pour son rôle de Thor dans le MCU, a peut-être laissé tomber un petit spoiler sur le sort de la franchise produite par les frères Russo. Voici un fragment de ses propos (via):

«Nous voulions faire un film différent, unique, excitant et plein d’action, mais nous avons poussé les choses à un autre niveau et je pense que nous l’avons fait, mais cela n’aurait pas été possible sans votre soutien. Je vous en serai redevable pour toujours. C’était l’une des expériences les plus incroyables que j’ai vécues sur le plateau, nous essaierons d’en faire quelques autres pour vous».

En disant «un couple», faites-vous référence à deux autres suites, ou à plusieurs? Il est trop tôt pour le dire, mais on sait que la plateforme de streaming et l’équipe de production impliquée ont à l’esprit de continuer à presser l’histoire, et la réalité est qu’ils n’excluent même pas une suite, un plan que nous avions déjà rapporté ici. Il est très probable que cela soit fait.

De son côté, Joe Russo a confirmé il y a plusieurs mois qu’il était déjà en train d’écrire le scénario d’une sorte d’expansion, bien qu’il hésitait à mentionner si les événements se situeraient dans le futur ou dans le passé.

Des suites à l’extraction sont déjà prévues.

En parlant d’autres choses, en plus de confirmer les suites d’extraction, Chris Hemsworth sera dans le spin-off de Mad Max sur Furiosa, tandis que les Russo dirigeront The Grey Man.

