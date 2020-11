Les Hargreeves devront rester ensemble plus longtemps que leur fragile fraternité ne le permet. De nouvelles modifications spatio-temporelles se profilent à l’horizon, c’est pourquoi ces super-héros jumeaux (ou super-héros en herbe) ont encore un long chemin à parcourir. Heureusement, Netflix ne veut pas être la pluie dans le défilé et montre une volonté absolue de les garder à l’écran, après avoir confirmé que L’Académie des parapluies a été renouvelée pour une saison 3.

Les nouvelles provenaient de divers fronts de la communauté numérique, y compris le compte rendu officiel de la série populaire sur Instragram.

“Oh mon Dieu! Nous sommes de retour! Encore une fois! C’est officiel. La production de la saison 3 de la Umbrella Academy commence en février«, Lit-on au pied d’un numéro 3 couronné par l’emblématique parapluie de l’émission.

Avec le voyage dans le temps, vous ne savez jamais où vous vous retrouverez. La saison 3 de la Umbrella Academy est en route! “, a écrit @NXOnNetflix via un tweet accompagné de la même image ci-dessus.

Selon ComicBook, le tournage du nouvel opus commencera effectivement en février de l’année prochaine, dans des lieux situés à Toronto, au Canada. Concernant les rôles principaux, le retour de Ellen page (Vanya), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Justin H. Min (Ben) et Aidan Gallagher (Cinq), ainsi que Ritu Arya (Lilas) et Colm Feore (Reginald Hargreeves).

Steve Blackman continuera à jouer le rôle de showrunner pour l’émission à succès “N” rouge, tandis que Gerard Way et Gabriel Bá (créateurs de la bande dessinée originale) resteront impliqués en tant que producteurs exécutifs.

Dans une correspondance avec l’ordre de lancement de chaque série de bandes dessinées, les première et deuxième saisons de The Umbrella Academy ont trouvé leur plus grand soutien dans Suite Apocalypse (2007-2008) et Dallas (2008-2009), respectivement. Suivant cette logique, le nouveau lot d’épisodes de la série originale Netflix prendra sûrement comme priorité le troisième volume de l’imprimé, intitulé Hôtel Oblivion (2018-2019).

Bien que l’intrigue du prochain épisode soit encore inconnue, Steve Blackman a déclaré à Cine PREMIERE il y a quelques mois qu ‘«il y a une abondance de matériel amusant pour Hotel Oblivion à envisager à l’avenir, peut-être dans un nouveau [tercera] saison.”

Excité? Qu’as-tu pensé de la deuxième saison de The Umbrella Academy, sortie l’été dernier? Entrez ici pour connaître le critique de Cine PREMIERE.

