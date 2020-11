L’emblématique James Bond: 007 continue de diffuser son récit auprès de divers médias et cette fois son histoire sera digne d’un nouveau jeu vidéo du studio danois IO Interactive.

A travers les réseaux sociaux, IO Interactive a annoncé qu’elle développait déjà une nouvelle production jouable en vidéo du célèbre agent, dont le titre clé correspond à Projet 007. Ils nous disent également qu’il s’agit d’une histoire complètement originale de James Bond, bien qu’une date de sortie officielle n’ait pas encore été présumée.

«Project 007 (titre provisoire) est un nouveau jeu vidéo James Bond avec une histoire totalement originale. Obtenez votre statut 00 avec la première histoire d’origine de James Bond, qui sera développée et publiée par IO Interactive.

«Créer un jeu Bond original est un projet sans précédent et je crois sincèrement que IO Interactive, en étroite collaboration avec nos partenaires créatifs chez EON et MGM, peut offrir quelque chose d’extrêmement spécial à nos joueurs et à la communauté des joueurs», a déclaré Hakan Abrak, PDG. de IO Interactive (via Variety).

IO interactive a été responsable de la création de la célèbre saga de jeux vidéo Hitman disponible pour PC et consoles telles que Xbox 360, Xbox One et PlayStation 2. Les titres à son actif correspondent à Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin, Hitman: Contracts, Hitman: Blood Money, Hitman: Absolution, Hitman, Hitman 2 et bientôt Hitman 3, qui sera disponible pour la nouvelle génération de consoles Xbox Series X / S et PS5.

Il faut ajouter que ce n’est pas la première fois que l’agent britannique fait ses débuts dans les récits vidéo jouables puisque la liste des jeux est longue et commence en 1983 avec James Bond 007. Le dernier jeu vidéo enregistré s’appelle James Bond: World of Espionage ( 2015) développé par Glu Mobile et disponible pour les appareils équipés de systèmes Android et iOS.

En parlant de James Bond, Pas le temps de mourir, le dernier film mettant en vedette Daniel Craig, sera prêt à sortir en salles le 2 avril 2021.

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.