Plus de dix ans après le dernier film de la franchise, un nouvel opus est en cours, et il promet de ne ressembler à aucun titre précédent! Selon des rapports récents, panthère rose et l’inspecteur Clouseau reviendra sur grand écran dans un long métrage réalisé par Jeff Fowler (Sonic: le film).

Selon The Hollywood Reporter, Fowler réalisera à partir d’un scénario de Chris Bremner (Co-auteur de Bad Boys Forever). En tant que maison de production, la marque Rideback, auparavant responsable de films tels que Aladdin et The Great LEGO Adventure 2, tous deux à partir de 2019. Dans le département de production, les noms de Lawrence Mirisch, son père Walter Mirisch et le célèbre Julie Andrews.

Rappelez-vous qu’Andrews était marié au cinéaste Blake Edwards, qui a réalisé et co-écrit l’original The Pink Panther, sorti en 1963 et avec Peter Sellers. Walter Mirisch a été producteur exécutif de ce premier film, et le fera à nouveau pour la prochaine relance du film.

Le film des années 1960 nous a présenté l’inspecteur Jacques Clouseau (Sellers), un détective français maladroit qui est chargé d’arrêter un voleur de bijoux célèbre avant qu’il ne vole un diamant inestimable appelé “La panthère rose”. Cette comédie à succès a été suivie de dix autres films autour des différentes aventures de Clouseau, dont les derniers épisodes mettant en vedette Steve Martin entre 2006 et 2009.

D’autre part, le film original de Blake Edwards a également fait exploser l’élément qui allait devenir emblématique de la franchise: une panthère rose animée en vedette dans le générique d’ouverture du long métrage, avec la chanson thème inoubliable composée par Henry Mancini. La popularité inattendue de ce personnage a fait de lui le protagoniste de ses propres dessins animés, qui ont atteint la télévision sous le titre Le spectacle de la panthère rose (1969-1978).

Alors que les films précédents – axés sur l’incompétent Jacques Clouseau– ils ont toujours appelé “la panthère rose” comme un diamant (pas un félin rose), il semble que la production récemment annoncée sera innovante en ce sens. Selon des sources THR, l’histoire se concentrera sur un inspecteur qui, «Après un événement traumatisant, il a maintenant une panthère rose pour un ami imaginaire» cela vous aidera à résoudre une affaire policière.

Une telle prémisse, en plus d’être attractive, pourrait anticiper un long métrage qui fusionnera animation et live-action. Par conséquent, après avoir réalisé Sonic: The Movie, Jeff Fowler est présenté comme le choix idéal pour mener à bien cette réinvention de The Pink Panther. Excité?

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.