Une cinquième tranche de la populaire franchise sur le monstrueux chasseur a été répandue depuis le milieu de l’année dernière, lorsque la propriété était déjà entre les mains de Disney, après l’acquisition de 20th Century Fox. Cependant, cette semaine seulement, une nouvelle arrive qu’une nouvelle projet de Prédateur est en route, avec le réalisateur Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Avenue) aux commandes.

Selon une exclusivité de Deadline, 20th Century Studios (ainsi rebaptisé par la Maison de la Souris) a convenu avec Trachtenberg de son arrivée au fauteuil du réalisateur pour une prochaine incursion cinématographique de la marque Predator. En tant que scénariste du projet est Patrick Aison, dont le stylo a déjà collaboré à la série d’adrénaline Jack Ryan et Treadstone.

De son côté, avant de prendre le Predator par les cornes, Dan Trachtenberg a déjà exploré les genres d’horreur et de science-fiction avec son film Cloverfield Avenue 10 (2016), qui a reçu un accueil critique. Il a également réalisé des chapitres de la populaire série Black Mirror et The Boys.

Bien qu’il n’y ait aucune information sur l’intrigue, il a été dit que la cinquième tranche projetée de Predator ignorera ce qui a été exposé dans le film immédiatement précédent, réalisé par Shane Black. The Predator (2018) a reçu de très faibles notes à l’époque, bien qu’il soit devenu le film le plus rentable de la franchise.

En août 2019, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Disney prévoyait de redémarrer à la fois Predator et Extraterrestre, avec la garantie de ne pas leur refuser un classement R (pour les plus de 17 ans). Un an après, Ridley Scott a confirmé qu’il y aurait un nouveau film sur «le huitième passager».

«C’est en cours. Nous avons suivi un parcours pour tenter de réinventer la roue avec Prometheus et Alien: Covenant », a déclaré le célèbre producteur. «Que nous y revenions ou non, c’est un doute parce que Prométhée a très bien fonctionné. Mais vous savez, vous posez des questions fondamentales comme: “ Est-ce que l’Alien lui-même, le mangeur de visage, le broyeur de sein est déjà à court de force? Devez-vous tout repenser et utiliser simplement le mot pour désigner la franchise? C’est toujours la question fondamentale.

Excité de retrouver ces monstres emblématiques sur grand écran?

