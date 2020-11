C’est officiel: à l’avenir, nous pourrons voir A Silent Place 3. Cela a été confirmé par Variety, mais les surprises ne s’arrêtent pas là, puisqu’il a également été annoncé que, pour cette suite, John Krasinski servira de producteur et contribuera à l’histoire, mais il ne passera pas derrière la caméra et qui le soulagera en tant que réalisateur et scénariste sera Jeff Nichols.

Jeff Nichols sera le nouveau directeur de la saga.

Nichols est sans aucun doute l’un des esprits créatifs les plus talentueux du cinéma indépendant américain. Ces dernières années, il a livré des propositions extrêmement intéressantes, telles que Take Shelter (2011), Mud (2012) ou, plus récemment, Midnight Special et The Loving marriage (tous deux à partir de 2016). Le choix du cinéaste de reprendre un projet appartenant à cet univers d’horreur est curieux, d’autant plus si l’on connaît l’approche habituelle de ses récits, qui ont tendance à être plus petits et plus intimes.

Jusqu’au moment, Aucun autre détail n’a été révélé, à l’exception du fait que le film sortira dans le courant de 2022. et que Michael Bay et Brad Fuller reviendront pour effectuer des tâches de production avec Krasinski, comme ils l’avaient déjà fait avec la première partie – et ils le feront avec la seconde, qui est sur le point de se terminer.

John Krasinski dans A Silent Place (2018).

Il est très important de préciser qu’en l’absence de plus d’informations, le film reçoit le titre de A Silent Place 3 dans divers médias, mais on ne sait pas encore avec certitude s’il s’agira d’une suite directe ou d’un spin-off. off, bien que tout fonctionnerait bien. Après tout, la franchise s’est avérée très réussie et le public est impatient de voir plus d’histoires se déroulant dans cette célèbre dystopie. De plus, compte tenu du fait que nous avons récemment signalé qu’une manière de créer une trilogie conventionnelle était déjà envisagée, tout peut arriver.

En attendant, vous pouvez consulter la bande-annonce du deuxième versement, qui sortira en salles le 23 avril 2021.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.