Bien que 2020 touche à sa fin, nous devons reconnaître que durant tous ses mois, elle nous a fourni des expériences qui pourraient bien être qualifiées de surréalistes. Et si vous pensiez avoir déjà tout vu, attendez de voir que Jurassic Park peut quitter le grand écran et se manifester sous la forme d’un crocodile géant, presque mutant, qui a été aperçu en Floride hier.

Après le passage de l’ouragan Eta dans cette région, qui en réalité s’est ensuite détériorée en tempête, de nombreuses vidéos et images ont circulé sur Internet sur les effets de la météo et ce qu’elle a laissé derrière elle. Mais aucune n’était aussi virale que les images d’un crocodile géant qui marchait dans une zone sportive.

La nouvelle est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, mais surtout, ce qui a bouleversé tout le monde, ce sont les images. Le lézard a l’air impressionnant, imposant et effrayant. Et bien sûr, tout devient encore pire lorsque les visuels sont la preuve qu’il se promenait dans un quartier résidentiel. L’animal marchait entre deux lacs appartenant à une zone sportive située en banlieue, ce fut donc sans aucun doute une expérience effrayante pour tous ceux qui étaient proches et ont réussi à le capturer devant la caméra.

Nous ne savons pas si c’était un produit de l’ouragan, ou si peut-être Jumanji a quitté le jeu et que quelqu’un en Floride a joué avec le plateau mystique – comme Eta l’a traversé -, mais la grande majorité a lié l’événement au film Jurassic Park de Steven Spielberg. est que le crocodile a l’air si géant que tout petit pourrait facilement le prendre pour un dinosaure.

En fait, les habitants ont assuré qu’il était normal de voir des crocodiles et des lézards se promener dans cette zone, surtout lorsqu’il y a des ouragans et des tempêtes, mais ce qui était inhabituel cette fois, c’était sa taille. En raison de sa composition, beaucoup ont dit qu’il s’agissait probablement d’un mâle et “un bon œil cubero” lui a donné environ 3 ou 4 mètres de longueur entre la pointe et la queue.

En plus de sa taille, une autre chose que beaucoup ont soulignée était la forme de ses pattes, qui l’obligeait à se tenir debout d’une manière très particulière, ce qui lui donnait le statut de dinosaure. Il a été capturé sur vidéo et aussi sur des photographies qui ont été partagées par certains utilisateurs sur les réseaux sociaux, mais il n’y avait aucune information sur où il est allé ensuite, ou si les autorités ont fait quelque chose pour l’éloigner de la zone métropolitaine.

À propos, en parlant de Jurassic Park, le dernier opus qui réunira la distribution originale a terminé ses enregistrements. L’acteur Sam Neill a partagé ce que signifiait pour lui de dire au revoir à la série et vous pouvez tout lire à ce sujet ici.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.