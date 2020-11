La course au plus grand prix cinématographique au monde a commencé et l’Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques (AMACC) a annoncé que le chemin de “ Je ne suis plus ici ” vers Oscar 2021 a commencé.

Le film de Fernando Frías de la Parra a été sélectionné pour représenter la cinématographie mexicaine à la 93e édition des Oscars, c’est-à-dire qu’il concourra dans la catégorie du meilleur film international.

Après un processus d’appel et de sélection mené par l’AMACC, l’œuvre a été choisie en dépassant les films tels que «El Nambligo de Guie’dani (Xquipi« Guie’dani) », de Xavi Sala; «Ce n’est pas Berlin», par Hari Sama; «Mano de Obra», par David Zonana; «Je t’emmène avec moi» de Heidi Ewing et «New Order», de Michel Franco.

Le film de Frías de la Parra raconte l’histoire d’Ulises, un jeune homme de Monterrey qui fait partie du gang Los Terkos, dont la passion pour la musique et la danse est son bouclier pour survivre dans un monde violent et le trafic de drogue.

“ Je ne suis plus ici ” a été créé en mars dernier sur la plate-forme de streaming, Netflix, et il a été placé dans le top 10 des reproductions du géant du streaming, ce qui l’a amené à devenir le grand gagnant du prix Ariel avec 10 prix.

L’appel AMACC a considéré les films dont les dialogues ne sont pas principalement en anglais, c’est-à-dire que plus de la moitié des dialogues ne peuvent pas être dans cette langue, et qui ont été commercialisés et exposés dans une salle de cinéma au Mexique, pendant au moins moins une semaine entre le 1er octobre 2019 et le 30 octobre 2020.

Nous annonçons que «Je ne suis plus là», de Fernando Frías, est le film choisi par l’AMACC pour être considéré par @TheAcademy aux Oscars 2021. # MéxicoEnElOscar pic.twitter.com/MgBtcGwBTu – AMACC (@AcademiaCineMx) 16 novembre 2020

La course de “ Je ne suis plus ici ” vers Oscar 2021 a commencé depuis que le film capture l’essence d’un sous-monde rarement décrit, la migration et la violence, caractéristiques qui se produisent au Mexique et se produiront désormais dans le monde entier.

Il faudra attendre la cérémonie des Oscars qui aura lieu le 25 avril 2021 pour voir si le Mexique peut obtenir la statuette pour la deuxième année consécutive.