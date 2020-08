L’un des principaux dilemmes entre les fans de DC et de Marvel est le ton que chacun de leurs univers cinématographiques donne. Alors que le premier est généralement sombre et sérieux, le second utilise des tonnes de couleurs et d’humour. Dans le but de combler ce grand écart, un fan a édité une bande-annonce avec des images des deux derniers épisodes de Avengers, mais dans le style dans lequel Zack Snyder le ferait s’il était le réalisateur désigné.

Le résultat, bien qu’étrange et étranger à ce que nous savons de Marvel et des Avengers, semble en fait épique. Et maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi la chanson « Hallelujah » de Leonard Cohen est si fonctionnelle et la préférée de Zack Snyder pour ajouter deux autres lignes d’épicité à ses audiovisuels.

Vous pouvez voir la vidéo par vous-même dans l’en-tête de ce texte et également être si agile pour remarquer certains détails qui rappellent le style de Zack Snyder tels que plusieurs scènes modifiées au ralenti et une correction de couleur assez spécifique. Avec l’aimable autorisation de Gugga Leunnam, l’auteur de cette édition et qui a écrit ce qui suit:

«Après avoir regardé la bande-annonce de la coupe du réalisateur de Justice League hier, j’ai eu l’idée de créer une version pour Infinity War et Endgame combinée avec« Hallelujah »de Leonard Cohen. Un chef-d’œuvre de l’histoire de la musique. C’était un montage amusant de jouer avec la palette de couleurs et le rapport hauteur / largeur. Ne prenez pas cela comme une critique de Marvel ou de DC. C’est juste un montage parodique. «

Le réalisateur Joss Whedon, qui était chargé de diriger les deux premiers versements des Avengers et a ensuite été recruté par Warner pour sauver le projet initial de la Justice League, après que Zack Snyder ait été vu. Forcé d’abandonner la mission en raison d’une tragédie familiale. Que le travail de Whedon ait été un sauvetage ou le dernier clou pour fermer une tombe est toujours en débat, un débat passionné en particulier parmi ses fans.

Heureusement, Justice League aura une nouvelle version qui promet de sauver l’univers cinématographique fracturé de DC Comics et d’où vient la bande-annonce originale qui a servi d’inspiration à ce mashup.

En attendant, qu’avez-vous pensé d’Iron Man et de sa compagnie dans ce ton sombre et sobre de la marque Snyder avec la voix de Leonard Cohen en arrière-plan? Nous sommes sûrs que plus d’un aimerait que l’univers Marvel se reconfigure vers ce style.

Le MCU poursuit son cours et commencera dès que Disney et Marvel confirmeront la date de sortie du premier film de la quatrième phase: Black Widow. De son côté, DC a fait d’innombrables annonces et actualités le week-end dernier lors de son événement virtuel. Des films comme The Batman, Flashpoint, Shazam Fury of the Gods et The Suicide Squad sont déjà sur le point d’entrer dans nos vies dans un proche avenir. Comme le dit Yorki de Jojo Rabbit, «C’est le bon moment pour être fan de bandes dessinées».

vengeurs DC dceu marvel mcu zack snyder