Puisqu’il a été mentionné qu’il reviendrait sur le plateau d’enregistrement avec Jared Leto et Joe Manganiello reprenant leurs rôles de Joker et Deathstroke, beaucoup se sont demandé si le reste de l’équipe reviendrait également et bien que cela n’ait pas été complètement nié, il semble qu’avec ces mots du réalisateur, je le ferais, il est révélé Combien de temps dureront les nouvelles scènes de “ Zack Snyder’s Justice League ” et il n’y a pas le temps de faire grand-chose.

HBO Max sera la plate-forme en charge de la sortie du film que Snyder a finalement corrigé, après ce que Joss Whedon a fait en 2017. On s’attend à ce qu’en 2021, le nouveau projet soit lancé et durera quatre heures, de sorte qu’il pourrait être publié en tant que mini série, mais ce n’est pas encore clair.

Selon une nouvelle interview de Grace Randolph sur son compte YouTube, le réalisateur révèle combien de temps dureront les nouvelles scènes de “ Zack Snyder’s Justice League ” et la vérité est qu’il n’y a pas de place pour faire grand-chose, mais elles peuvent encore surprendre les fans.

“En fin de compte, ce sera probablement quatre ou cinq minutes de photographie supplémentaire “Dit Snyder. “Dans les quatre heures de ‘Justice League’, cela fait quatre minutes.”

En outre, il a également parlé de l’avenir de Superman dans son film et des changements qu’il aura après ce qui s’est passé dans ‘Batman v Superman: l’aube de la justice’, car l’arc du personnage sera beaucoup plus complexe après le procès et sa fin.

“J’adore l’idée que Superman part en voyage avec son personnagee, “expliqua Snyder.” J’adore l’idée que Superman doive réconcilier sa moralité, réconcilier sa place sur Terre, réconcilier l’histoire d’amour avec Lois et comment cela affecte la façon dont il se rapporte à l’humanité et tout ça. des choses, comme nous le faisons tous avec les relations normales que nous avons tous dans notre vie quotidienne. Donc je pense que quand vous voyez Superman gérer ces choses, il devient beaucoup plus facile à comprendre. “

“Quand je vois que Superman doit décider quoi faire, maintenant je peux dire, ‘Wow, si j’étais Superman …’ Superman est un personnage tellement abstrait, dans ses pouvoirs et ce dont il est capable. Tant que vous pouvez le ramener sur Terre, cela devient beaucoup plus facile à comprendre, et c’est pourquoi c’est plus intéressant. Grand respect pour son code moral, et je crois que sa place ultime est au sommet de la pyramide du monde des super-héros de DC. En fin de compte, il doit atteindre ce sommet. “