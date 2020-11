Netflix a dévoilé la bande annonce du dernier film auquel le défunt a participé Chadwick Boseman: La mère du blues, l’adaptation de la pièce primée d’August Wilson, Bas noir de Ma Rainey.

L’avancée de La mère du blues nous montre l’acteur décédé très maigre mais transmettant toute la joie et l’enthousiasme du monde. (Image: David Lee / Netflix)

La star de Panthère noire (2018), décédé de façon inattendue le 28 août à 43 ans, sonne déjà comme un prétendant possible à un Oscar à titre posthume pour sa performance dans le film.

Dans l’aperçu, nous pouvons vous voir visiblement mince pour le traitement du cancer du côlon qui avait été diagnostiqué en 2016. Et est-ce que malgré les nombreuses chirurgies et chimiothérapies auxquelles il a été soumis, Boseman a décidé de garder sa maladie secrète et de ne pas arrêter de travailler sur ce film et sur d’autres (comme Da 5 Bloods), décédé alors que The Mother of Blues était en pleine post-production.

Dirigée par George C. Wolfe (The Immortal Life of Henrietta Lacks) et se déroulant à Chicago en 1927, The Mother of Blues raconte l’histoire de la chanteuse de blues influente Ma rainey (Viola Davis) et sa lutte pour le contrôle avec son producteur blanc lors de l’enregistrement d’un album vers la fin de sa carrière.

C’est une histoire qui aborde les tensions raciales historiques dans l’industrie musicale américaine et l’exploitation des artistes noirs. Dans ce document, Boseman joue le trompettiste Leeve.

“Je ne veux pas rivaliser avec la mère de Chadwick, mais c’était mon bébé”, a déclaré Davis au Guardian – rappelez-vous que l’actrice avait déjà incarné sa mère dans le biopic de James Brown, I Feel Good (2014).

Chadwick était un artiste. Voilà ce que c’était. Il a adoré, il l’a demandé de toutes les manières possibles. C’était incroyable de le voir si jeune. “

Le film est produit par Denzel Washington, qui a précédemment réalisé et joué dans une autre adaptation de Wilson, Fences (2016).

“Il avait une âme douce et était un artiste brillant qui restera toujours avec nous à travers ses performances emblématiques tout au long de sa courte mais distinguée carrière.”

Avec un casting qui complète Glynn Turman, Colman Domingo Oui Michael Potts, La mère du blues arrive ensuite sur Netflix 18 déc.. Reste à voir si Boseman gagne nominations posthumes aux Oscars pour ce film et pour Donner 5 sangs (S’il réussissait avec les deux, ce serait un record historique).

