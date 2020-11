Désormais, même une action ou un enchantement révélateur ne vous aidera à trouver aucun des films Harry Potter sur aucune plateforme de streaming. Bien que les contributions de la saga aient été dispersées entre Netflix et Amazon Prime – et sans être complètement complètes – maintenant les films ont disparu du catalogue des deux sociétés.

Cela a une raison d’être. En principe, nous savons que les droits sur certains films et séries qui existaient avant l’émergence de la technologie des services de streaming peuvent devenir un cauchemar, compte tenu également des droits qui sont étendus à certains réseaux de télévision pour la transmission par câble. . Cependant, toute la saga Harry Potter disparaîtra momentanément de toutes parts, pour préparer sa prochaine arrivée dans le catalogue HBO GO.

⚡️Attention, Potterheads: C’est la dernière semaine pour revoir les films Harry Potter disponibles sur Netflix. Amis, j’ai essayé, mais celui qui ne devrait pas être nommé a décidé qu’ils n’avaient que samedi. 🥺 – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT) 27 octobre 2020

Netflix l’a rapporté via ses réseaux sociaux, s’excusant auprès d’un entourage de fans qui se demandaient depuis des années pourquoi les films du jeune magicien britannique ne faisaient pas partie de son catalogue. Après de longues négociations, Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry Potter et l’Ordre du Phénix, et Harry Potter et les Reliques de la Mort, les parties 1 et 2 sont apparus parmi leur recueil, mais ont maintenant disparu juste avant la fin du mois d’octobre.

De son côté, Amazon Prime Video a accueilli les deuxième et quatrième opus de la saga, en plus des deux derniers. Harry Potter et la pierre philosophale, Harry Potter et le prince de sang-mêlé. ainsi que Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, ils ont toujours brillé par leur absence dans les catalogues de tout service.

Cependant, maintenant la famille de huit films sera réunie en un seul endroit. HBO a rapporté qu’à partir du 7 novembre, ils accueilleraient la saga complète de Harry Potter dans leur catalogue. Dès ce samedi, tous les films du magicien seront disponibles sur son service de streaming et il y aura également un marathon tout au long de la journée via sa chaîne de télévision payante.

Il est naturel pour Harry Potter d’arriver sur une plate-forme qui appartient à la famille Warner, cependant, le Mexique a de la chance en ce sens, car il a été rapporté ces derniers jours que dans des pays comme les États-Unis, la saga complète a complètement disparu de partout, puisque même HBO Max ne les aura pas disponibles pour le moment.

Cela nous amène à nous demander combien de temps les films basés sur les romans de JK Rowling seront dans le catalogue en streaming de la chaîne payante et s’ils y resteront vraiment assez longtemps pour que les potterheads épuisent inlassablement les aventures du garçon qui a vécu.

Une situation similaire mais plus aiguë est actuellement vécue avec tout le contenu qui appartient désormais à la famille Disney. Plus tôt cette année, il a été annoncé avec beaucoup d’attirail que toute la saga Star Wars, ainsi que de nombreux contenus Disney récents, seraient disponibles sur Amazon Prime. Cependant, pour le moment, aucun de ces films, ni ceux de Marvel ne sont déjà disponibles.

La raison: Disney Plus arrivera au Mexique le 17 novembre avec tout ce qui a été mentionné précédemment dans son catalogue et beaucoup plus de contenu appartenant à ses différentes branches. En plus, bien sûr, du contenu original créé exclusivement pour le streaming sur la plateforme.

Quoi qu’il en soit, ce type de situation nous rappelle qu’il vaut la peine de rechercher ces horcruxes et reliques cachées que nous appelions autrefois les DVD ou les Bluray.

