Récemment, des biologistes et des fonctionnaires du Département de la sécurité publique de l’État de l’Utah ils ont trouvé un monolithe dans le désert de la région. Ils ont été assez surpris par la découverte, ils ont donc dû la vérifier.

Bret Hutchings, le pilote d’hélicoptère qui survolait la zone lorsque l’observation a eu lieu, a mentionné ce qui suit (via):

«L’un des biologistes était celui qui l’a vu et nous étions juste en train de le survoler. Il a dit: «Whoa, whoa, whoa, tourne-toi, retourne-toi!» Et je lui ai demandé: Quoi? Et il a dit: il y a quelque chose là-bas, il faut aller le voir! »

Un monolithe a été trouvé dans le désert de l’Utah.

Quand ils ont fait circuler l’objet, ils ont été étonnés, car il ne semblait pas que quelqu’un l’ait jeté d’en haut dans le sable, mais qu’il était là, totalement fixé à la surface, comme s’il était enraciné. Bien qu’une chose soit certaine: de par sa structure et sa fabrication, il est clair qu’il a été fabriqué par des humains.

Hutchings soupçonne qu’il s’agit de l’œuvre d’un artiste contemporain probablement fan du film 2001: A Space Odyssey, de Stanley Kubrick, dans laquelle il y a une scène dans laquelle un monolithe similaire est trouvé.

Au final, le groupe a quitté la scène avec de nombreuses photos et vidéos du bloc de métal brillant d’une hauteur d’environ 3.65mts. Haute. Cependant, bien qu’ils aient recueilli beaucoup de preuves, les réponses étaient peu nombreuses. Même l’équipage de l’hélicoptère s’est demandé s’il était possible que ce soit un satellite que la NASA y avait placé exprès, ce qui est peu probable, mais qu’ils n’excluent pas. Selon le pilote, il a vu beaucoup de choses inhabituelles au cours de ses années de survol des coins de la planète, mais rien de tel.

Sans doute, le fait qu’un monolithe ait été trouvé dans le désert est fascinant, comme lorsque la NASA a découvert de l’eau sur la partie ensoleillée de la Lune.

monolithe



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je gravirai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.