Sorti le 30 janvier 1991, Le silence des agneaux est à quelques mois seulement de l’accomplissement 30 ans. Oui, cela fait trois décennies que ce thriller influent teinté d’horreur, qui a gagné les cinq meilleurs Oscars de 1992 (Meilleur film, Meilleur acteur, Meilleure actrice, Meilleur scénario adapté et Meilleur réalisateur), a révolutionné le sous-genre des films sur les tueurs en série et les profileurs criminels – menant à des jalons ultérieurs tels que Sept ou la série récente Mindhunter.

Mais tout le prestige du monde ne nous empêche pas d’affronter l’un des films les plus effrayants de l’histoire du cinéma – un mérite dû en grande partie au terrifiant tueur en série Buffalo Bill, ce psychopathe qui un costume de femme a été fait avec la peau de ses victimes. C’est pourquoi il n’est pas étonnant que les anciens habitants de la sinistre maison dans laquelle le personnage incarné par Ted Levine aujourd’hui, ils ont du mal à le vendre …

À quelques mois du 30e anniversaire du film de Jonathan Demme, la sinistre maison est de retour sur le marché. (Images: Orion Pictures / Allanassad.com) Plus

Et est-ce la résidence de Jame gumb (aka Buffalo Bill) que l’on pouvait voir vers la fin du film, lorsque l’agent du FBI Clarice Starling (Jodie Foster) face à face avec le meurtrier, ce n’était pas un décor mais une demeure royale, située dans Perryopolis (Pennsylvanie). Et aujourd’hui, la maison et la propriété de 0,71 hectare sur laquelle elle se trouve sont à vendre à ceux qui osent les acheter.

Le “défi” ne concerne pas le prix, car ils demandent seulement 253311 euros pour elle (bien qu’il soit à noter qu’il nécessite quelques réparations). On se réfère plutôt à l’ambiance qui est respirée dans ce bâtiment victorien construit en 1910. Et c’est que son apparence est presque la même que celle que nous avons vue dans le film de Jonathan DemmeSauf pour la fosse du sous-sol où Buffalo Bill a affamé ses victimes (qui a été abattu sur le plateau).

Tout le reste, et en particulier le hall cela a pu être apprécié lorsque Clarice est arrivée à la maison, elle reste presque intacte. La maison de quatre chambres à coucher conserve les planchers de bois franc, les boiseries, les luminaires, les portes coulissantes, les cheminées et le papier peint d’origine. De plus, tout cela serait en parfait état – selon l’annonce d’Allanassad.

Les rénovations récentes comprennent un nouveau plancher sur le porche et le belvédère, une roseraie et une fontaine devant la façade, un nouveau plancher en bois dans le grenier, un nouveau réservoir d’eau chaude, un bec et un filtre UV.

Ses anciens propriétaires, Scott et Barbara Lloyd, mettre la maison en vente en 2015, après y avoir vécu pendant des décennies – en particulier depuis 1976 – et même s’y être marié.

C’était une nuit de 1988, alors qu’ils dînaient, lorsqu’un producteur a frappé à sa porte et lui a demandé s’il pouvait prendre des photos de la maison.

«Ils cherchaient une maison où l’on pouvait passer la porte d’entrée et il y avait une ligne droite», se souvient Mme Lloyd (d’après la revue The Pittsburgh Tribune Review).

«Ils voulaient que cela ressemble à une toile d’araignée, pour que Buffalo Bill attire Jodie Foster dans le couloir, dans la cuisine et enfin dans le sous-sol.

Il convient de noter que, bien que le personnage de Buffalo Bill soit entièrement fictif, l’auteur du roman original, Thomas Harris, a été inspiré par la vie de vrais tueurs comme Jerry Brudos, Ed Gein, Ted Bundy, Gary M. Heidnik, Edmund Kemper, Gary Ridgway ou Alfredo Ballí Treviño pour le créer.

Les fans de la franchise Hannibal Lecter qui n’ont pas les moyens d’acheter la maison de Buffalo Bill peuvent se réconforter dans la série Clarice développé par CBS, avec Races de Rebecca (Pretty Little Liars) jouant l’agent du FBI qui a pris vie Jodie Foster Oui Julianne Moore. Cette nouvelle série, qui se déroule en 1993 – un an après l’histoire de Le silence des agneaux – racontera le reste de l’histoire de Starling, et sa première devrait 2021.

