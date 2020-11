Il y a quelques jours, il a été annoncé que l’observatoire d’Arecibo serait fermé. Pour la communauté astronomique mondiale, cette nouvelle est sans aucun doute un coup dur, Eh bien, il y a le deuxième plus grand radiotélescope au monde, qui est sur le point d’être démoli.

L’observatoire a été qualifié de merveille de la science.

Depuis 57 ans, l’observatoire a aidé de nombreuses personnes à élargir leurs connaissances sur le cosmos, mais il va maintenant terminer son cycle pour des raisons de sécurité, ceci parce que, outre le fait que deux câbles très importants pour son fonctionnement ont présenté des pannes, la structure principal se détériore, mais le réparer serait extrêmement dangereux. Ralph Gaume, directeur de la Division des sciences astronomiques de la National Science Foundation (NSF), a commenté ce qui suit à cet égard (via):

«Quand nous avons fait les évaluations, notre question n’était pas de savoir si l’observatoire devait être réparé, mais comment [debíamos repararlo]. Mais, en fin de compte, après avoir pré-pondéré les données, nous avons constaté que nous ne pouvions tout simplement pas le faire en toute sécurité. Et c’est une ligne que nous ne pouvons pas franchir ».

Et le fait est que le télescope a une structure qui pèse 900 tonnes et est en “risque catastrophique”, ce qui signifie que si vous essayez de corriger cela de quelque manière que ce soit alors que des travailleurs ou des scientifiques sont présents, vous pourriez être mort, et c’est quelque chose que la NSF ne peut pas se permettre. S’il y avait une autre alternative, le dispositif de 304 mètres de long n’aurait pas à être démoli, mais il n’y a pas grand-chose à faire.

L’Observatoire d’Arrecibo, à Porto Rico.

Selon l’agence, ils essaieront de maintenir le plus possible la construction, mais ne peuvent garantir qu’ils seront exempts de problèmes d’instabilité à l’avenir. C’est dommage de savoir que l’observatoire d’Arecibo restera fermé, tant ses contributions à l’étude du cosmos ont été extrêmement importantes.

