Dune est probablement l’un des projets cinématographiques les plus attendus de la communauté cinéphile et du grand public, donc l’arrivée de sa première bande-annonce est une nouvelle qui retient l’attention de la moitié du monde. Maintenant que nous en savons plus sur cette avancée, l’engouement pour le nouveau film de Denis Villeneuve augmente alors que nous sommes sur le point de connaître les premières images en mouvement.

Selon Inside the Film Room, ce sera un audiovisuel de 1 minute et 37 secondes qui débarquera dans les salles en compagnie de Tenet, le nouveau film d’action de Christopher Nolan, à partir du 31 août. Cependant, le début du teaser ne sera pas partiel car il sera en ligne jusqu’au 9 septembre.

Les sources dudit site Web ont non seulement obtenu des informations sur les dates et la durée du teaser, mais également Description détaillée de ce à quoi s’attendre dans l’épopée de science-fiction de près de deux minutes que Villeneuve a adaptée du classique littéraire de Frank Herbert.

Apparemment, la bande-annonce montre Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides alors qu’il subit le test de Gom Jabbar que les fans du roman reconnaîtront rapidement. C’est une aiguille mortelle et toxique qui détecte la conscience humaine et ne survit que par ceux qui en sont dignes. Alors que chez Paul la nervosité et l’intensité grandissent pour savoir si l’aiguille lui permettra de vivre, l’avancée entrecoupe des images des dunes du désert d’Arrakis et de chacun des acteurs à des moments et des lieux différents jusqu’à ce qu’elle mène à une scène dans laquelle Paul se tient au milieu du désert.

Sur le score, il y a aussi des détails:

«La musique sort vraiment quand le titre est révélé et c’est presque certainement une pièce de Hans Zimmer lui-même. Cela ressemble à un croisement entre Blade Runner et The Lion King, avec une bonne quantité de batterie, de batterie et des vibrations de synthé éthérées entrecoupées. Il s’intègre parfaitement dans le monde de Dune. »

Ils soulignent également le signe qui confirme que la bande a été filmée avec des caméras IMAX grand format et qu’elle n’annonce que sa promesse de sortir en salles, mais pas avec une date ou une saison précise.

En plus de la description, une première image divulguée de la bande-annonce montre Dave Bautista dans le rôle de The Rabban Beast. Vous pouvez jeter un œil ci-dessous.

https://twitter.com/MReportPod/status/1298640576443711490?s=20

Dune racontera le voyage de Paul Atreides, le héros de l’histoire qui arrivera sur la planète Arrrakis en compagnie de sa famille, alors qu’ils assumeront le contrôle et la production de la ressource minérale la plus importante de la galaxie. Bien sûr, Paul doit bientôt faire face à des menaces externes et internes afin de sauver la galaxie d’un destin terrible.

Denis Villeneuve – Blade Runner 2049, Arrival – dirige le projet ambitieux qui sera marqué par Hans Zimmer, avec des photographies de Greig Fraser et un scénario d’Eric Roth, Jon Spaiths et Denis lui-même. Le casting se distingue par sa grande variété: Timothée Chalamet est rejoint par Oscar Isaac, Rebeca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa, Josh Brolin, Dave Bautista, Javier Bardem et Stellan Skarsgard, tous dans des rôles principaux.

En attendant le teaser, pour l’instant, le film maintient sa date de sortie pour décembre de cette année. Vous pouvez lire la description complète de la bande-annonce ici, même si nous vous prévenons qu’elle peut contenir des spoilers.

denis villeneuve dune Timothée Chalamet